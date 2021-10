News

DALI EQUI - Plattform für kabellosen Streaming Stereo & Surround-Sound

Dali CALLISTO 2 C mit Dali Sound Hub Compact

Im Herbst 2018 hat Dali die von Grund auf neu entwickelte CALLISTO C Serie vorgestellt. Dabei kam erstmals Dalis Wireless-System mit dem DALI SOUND HUB mit einer verlustfreien Funkverbindung zu den Aktivlautsprechern zum Einsatz. Mit den Serien OBERON C und RUBICON C wurde das Konzept dann erweitert. DALI fasst zukünftig alle kabellosen Streaming-Produkte unter dem Begriff DALI EQUI zusammen, um den Familiencharakter dieser und künftiger Wireless Streaming-Komponenten zu unterstreichen.

EQUI bedeutet "das Gleiche" und betont, dass die aktiven kabellosen HiFi-Systeme den gleichen authentischen Dali-Klang bieten sollen. DALI EQUI-Komponenten sind stets kabellos, aktiv, bieten eine digitale, verlustfreie Musikwiedergabe, sind mit BluOS und HDMI ARC/eARC ausgestattet und können modular kombiniert werden. Ganz nebenbei erwähnt Dali außerdem, dass die EQUI-Familie jetzt zu einem Surround-System bis hin zur 7.1-Konfiguration kombiniert werden kann.

