DAB+: Sendestart für 2. Digitalradio-Bundesmux in weiteren Regionen

Media Broadcast nimmt in den kommenden Wochen fünf weitere Standorte für die zweite nationale DAB+ Plattform von Antenne Deutschland in Betrieb. Die Sender sollen zu folgenden Terminen in Betrieb gehen:

Ochsenkopf / Bayern, Kanal 5D, 17.11.2020

Bamberg / Bayern, Kanal 5D, 49. KW 2020

Aalen / Baden-Württemberg, Kanal 9B, 49. KW 2020

Trier / Rheinland-Pfalz, Kanal 9B, 09.12.2020

Bornberg / Rheinland-Pfalz, Kanal 9B, 09.12.2020

Über das erweiterte Sendernetz sollen rund 67 Millionen Hörer (83% der Bevölkerung) die Programme der bundesweiten DAB+ Plattform von Antenne Deutschland mobil empfangen können. Ab 2021 soll das Netz weiter ausgebaut werden.

Unter www.antenne-deutschland.de/dab/empfang steht ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die Empfangsverhältnisse vor Ort prüfen kann. Alternativ gibt es auch eine Übersichts-Karte mit einer Liste der 71 Standorte des zweiten nationalen DAB+ Bundesmuxes als PDF-Download.

Für den 1. Digitalradio-Bundesmux von Media Broadcast ist ebenfalls bis zum Jahresende eine Erweiterung des Sendernetzes in Planung.

