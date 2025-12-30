"Pop around the Clock" - 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat zum Jahresende
30.12.2025 (Karsten Serck)
3sat zeigt wieder 24 Stunden Live-Konzerte zu Silvester. Beim "Pop around the Clock"-Thementag zum Jahreswechsel sind diesmal Konzerte u.a. von Pink Floyd, David Gilmour, Bruce Springsteen und Marius-Müller Westernhagen dabei.
Los geht es am 31.12.2025 um 05.55 Uhr mit "Pop Around@Bauhaus: MIA". Die Konzerte werden auch in der 3sat-Mediathek veröffentlicht. Der genaue Zeitablauf für das "Pop around the Clock"-Event ist auf der 3sat-Website verfügbar:
