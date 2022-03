News

Booka Shade Album "Dear Future Self" in Dolby Atmos für Grammy 2022 nominiert

Der deutsche Dolby-Tonmeister David Ziegler ist zusammen mit der Dolby Atmos Produktion des Albums "Dear Future Self" vom Elektronik-Duo Booka Shade in der Kategorie "Best Immersive Audio Album" für einen Grammy 2022 nominiert.

Die im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 verschobene Grammy-Verleihung findet am 03. April in Las Vegas statt und zeichnet Künstler und Produzenten in 86 Kategorien aus. Zusammen mit dem Team um Fritz Hilpert von Kraftwerk (Immersive Mix Engineer) und Tom Ammerman (Immersive Producer) hat Ziegler das 2020er Album "Dear Future Self" im 3D-Audio Format Dolby Atmos neu abgemischt.

„Dear Future Self” ist bei Streaming-Diensten wie Apple Music in Dolby Atmos und wurde auch mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Das neue Booka Shade-Album "Movements" erscheint ebenfalls mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.