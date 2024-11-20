News

"Black Sabbath: Live Evil" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

20.11.2024 (Karsten Serck)

BMG veröffentlicht "Black Sabbath: Live Evil" auf Blu-ray Disc. Das erste Live-Album aus dem Jahr 1982 ist ab dem 22.11.2024 inklusive Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc erhältlich. Zusätzlich sind noch DTS HD MA 5.1 und Hi Res Stereo-Abmischungen dabei.

Tracklisting

  1. E5150
  2. Neon Knights
  3. N.I.B.
  4. Children of the Sea
  5. Voodoo
  6. Black Sabbath
  7. War Pigs
  8. Iron Man
  9. The Mob Rules
  10. Heaven and Hell
  11. The Sign of the Southern Cross/Heaven and Hell (Continued)
  12. Paranoid
  13. Children of the Grave
  14. Fluff

bereits erhältlich:

