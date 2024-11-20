News
"Black Sabbath: Live Evil" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
20.11.2024 (Karsten Serck)
BMG veröffentlicht "Black Sabbath: Live Evil" auf Blu-ray Disc. Das erste Live-Album aus dem Jahr 1982 ist ab dem 22.11.2024 inklusive Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc erhältlich. Zusätzlich sind noch DTS HD MA 5.1 und Hi Res Stereo-Abmischungen dabei.
Tracklisting
- E5150
- Neon Knights
- N.I.B.
- Children of the Sea
- Voodoo
- Black Sabbath
- War Pigs
- Iron Man
- The Mob Rules
- Heaven and Hell
- The Sign of the Southern Cross/Heaven and Hell (Continued)
- Paranoid
- Children of the Grave
- Fluff
