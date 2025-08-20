News

beyerdynamic zeigt MMX 150 wireless und MMX 230 wireless auf der gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 stellt beyerdynamic zwei neue Gaming-Headsets der MMX Serie vor. Das neue MMX 150 wireless kann man direkt an vier dafür vorgesehenen Gaming-Setups ausprobieren, das neue MMX 230 wireless wird ihm Rahmen einer exklusiven Preview erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus gibt es 46 MMX 300 PRO Headsets in der Free-to-Play-Area.

MMX 150 wireless: flexibel, leise, vielseitig

Das MMX 150 wireless ist als Einstiegsmodell für Gaming und Alltag gedacht. Es nutzt einen 40-Millimeter-Dynamiktreiber im geschlossenen Gehäuse für präzise räumliche Klangwiedergabe, mit der auch feinste Geräusche wahrgenommen werden können sollen. Neben Gaming-Sessions ist der Kopfhörer aber auch sehr gut für Party-Games oder einfach zum Musikhören oder dynamischen Serien-Genuss geeignet. Über die beyerdynamic App kann die Klangkulisse noch individuell angepasst werden. Für geringe Latenzen sorgt ein Dongle–Modus mit rund 30 ms Verzögerung, alternativ ist auch eine Verbindung via Bluetooth 5.3 möglich. LC3 Codecs sorgen für eine energiesparende Audiosignalübertragung. Die Akkulaufzeit kommt so auf beachtliche 50 Stunden.

Der MMX 150 wireless bringt das META VOICE-Mikrofon mit. Es ist frei positionierbar und kann auch komplett abgenommen werden. Das Headset wird dann zum Over-Ear-Kopfhörer für den Alltagseinsatz. Das Kondensatormikro verfügt über einen Übertragungsbereich von 20 bis 20.000 Hz und kann stummgeschaltet werden.

Der Neuzugang ist mit austauschbaren, atmungsaktiven Velours-Ohrpolstern ausgestattet und das Gewicht beträgt 336 Gramm. Robust und komfortabel zugleich soll es hohen Tragekomfort bieten.

MMX 230 wireless: performance-orientiert und mit ANC ausgestattet

beyerdynamic MMX 230 wireless

Das MMX 230 wireless ist das kabellose Flaggschiff der MMX Serie und ein sehr leistungsfähiges Gaming-Headset mit "40-mm-Premium-Dynamiktreiber". Mit breiter Bühne soll sich jeder Gegner präzise orten lassen und in Verbindung mit der aktiven Geräuschunterdrückung ANC soll ein besonders immersives Klangerlebnis gelingen. Für minimale Latenz und schnelle Verbindungen setzt man auf Bluetooth 6.0, also den allerneuesten BT-Standard.

Das MMX 230 wireless ist auch das erste Gaming-Headset von beyerdynamic, bei dem man den Akku austauschen kann. Anwender können einfach die Hörerschale öffnen und den Akku wechseln. Damit bleibt die Laufzeit von bis zu 60 Stunden langfristig erhalten.

Ein hochwertiges Mikrofon gehört natürlich ebenfalls zum Wireless-Topmodell. Dank ENC werden störende Umgebungsgeräusche zuverlässig herausgefiltert. Für stets optimale Kommunikation auch unter widrigen Umständen.

Was den Tragekomfort betrifft, sollen gar neue Maßstäbe gesetzt werden. Laut eigenen Angaben ist es das erste neue Gaming-Headset von beyerdynamic, welches konsequent einem ergonomischen Design folgt. Der gepolsterte Kopfbügel passt sich automatisch der natürlichen Kopfform an und die austauschbaren Velours-Ohrpolster seien besonders bequem. Trotz gewohnt hochwertiger Materialien ist das MMX 230 wireless zudem mit nur 320 Gramm sehr leicht. Finale technische Spezifikationen werden noch bekanntgegeben.

Preise und Verfügbarkeit

„Mit dem MMX 150 wireless und dem MMX 230 wireless erweitern wir unser Portfolio um zwei neue Produkte, die zwar unterschiedliche Gaming-Niveaus adressieren, dabei jedoch denselben Anspruch verfolgen: Performance und Lifestyle in einem Produkt zu vereinen“, erklärt Jan Salau, Produktmanager bei beyerdynamic. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Neuzugänge den Alltag unserer Nutzer:innen auf ganz unterschiedlichen Ebenen bereichern.“

Beide Gaming-Headsets werden im Laufe des vierten Quartals erscheinen und können im Online-Shop von beyerdynamic, bei Amazon und im Fachhandel erworben werden.

Das MMX 150 wireless gibt es in Schwarz und Arctic White zur UVP von 179 Euro. Das MMX 230 wireless wird 249 Euro UVP kosten und ist ebenfalls in Schwarz und Arctic White verfügbar.

Weitere Informationen hier: https://www.beyerdynamic.de/gamescom-2025

