Disney: Pixar-Animationsfilm "Elio" erscheint auf Blu-ray Disc

19.08.2025 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Elio" im September auf Blu-ray Disc. Das Pixar-Weltraumabenteuer soll am 19.09.2025 auf Blu-ray Disc erscheinen. Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 7.1- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, "Details und Funfacts", "Galaktische Outtakes" und gelöschte Szenen geplant.

Bereits am 05.09.2025 erscheint außerdem Disneys "Lilo & Stitch" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

