News
Disney: Pixar-Animationsfilm "Elio" erscheint auf Blu-ray Disc
19.08.2025 (Karsten Serck)
Disney veröffentlicht "Elio" im September auf Blu-ray Disc. Das Pixar-Weltraumabenteuer soll am 19.09.2025 auf Blu-ray Disc erscheinen. Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 7.1- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, "Details und Funfacts", "Galaktische Outtakes" und gelöschte Szenen geplant.
Bereits am 05.09.2025 erscheint außerdem Disneys "Lilo & Stitch" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
- Lilo & Stitch (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Lilo & Stitch (2025) [Blu-ray] bei Amazon.de
- Lilo & Stitch 2 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Lilo & Stitch (2025) [DVD] bei Amazon.de
- Lilo & Stitch (2025) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Lilo & Stitch (2025) [Blu-ray] bei jpc.de
- Lilo & Stitch 2 Movie Colledction [Blu-ray] bei jpc.de
- Lilo & Stitch (2025) [DVD] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.