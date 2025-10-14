News

HD+ Stream zeigt HDTV-Sender jetzt auch mit Android-App

HD+ erweitert mit HD+ Stream die Verfügbarkeit seines Angebotes für Fernsehen über das Internet. Nachdem bereits 2024 der HD+ IPTV Stick eingeführt wurde, ermöglicht HD+ Stream jetzt auch das Streaming von über 100 HDTV-Sendern über eine Android-App für andere Streaming-Sticks. Diese ist zunächst für waipu.tv-, Magenta TV- sowie Google Chromecast-Geräte verfügbar und soll noch in diesem Jahr für weitere TV-Sticks und -Boxen erhältlich sein.

HD+ Stream läuft neben den TV-Sticks und TV-Boxen auch auf Samsung- und Panasonic-TV-Geräten (mit der HD+ IP TV-App) Smartphones und Tablets. HD+ Stream kostet 9,99 EUR pro Monat und kann parallel kann auf zwei Geräten genutzt werden. Der erste Monat ist kostenlos, das Abo monatlich kündbar.

