"Believer" erscheint als "Extended Cut"mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Busch Media veröffentlicht "Believer" (Dokjeon) im Juni auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Der koreanische Action-Thriller soll ab dem 24.06.2022 im Handel erhältlich sein und ist mit koreanischem Dolby Atmos-Ton und deutschem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet.

Neben den Standard-Editionen erscheint "Believer" auch in mehreren Mediabook-Editionen. Diese enthalten neben der Kinofassung auch den "Extended Cut" mit rund 131 Minuten Laufzeit sowie "Behind the Scenes"-Aufnahmen und ein Booklet.

