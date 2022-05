News

Marvel Action-Serien bald auch in Deutschland bei Disney+

Disney+ wird ab Juni zahlreiche Marvel Action-Serien in sein eigenes Streaming-Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz integrierten. Dabei handelt es sich um die folgenden Serien, die zuvor bereits bei Netflix zu sehen waren:

Daredevil

Jessica Jones

Iron Fist

Punisher

Luke Cage

Defenders

Die Marvel-Serien sollen in Deutschland ab dem 29.06.2022 bei Disney+ zu sehen sein und werden in die "Marvel"-Rubrik integriert, in der bereits die MCU-Kinofilme und die direkt für Disney+ produzierten Marvel-Serien wie "Moon Knight", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" und "Wandavision" zu finden sind.

