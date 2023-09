"Barbie" ist der erfolgreichste Kinofilm des Jahres

News

"Barbie" hat den bisherigen Kino-Rekord von "The Super Mario Bros. Movie" mit einem Einspielergebnis von rund 1,36 Milliarden Dollar geschlagen und ist jetzt der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2023. Rund 45 Prozent der Einnahmen wurden in den USA und 55 Prozent im Rest der Welt erzielt. "Barbie" ist zugleich der erfolgreichste Film aller Zeiten für das Hollywood-Studio Warner.

Die Komödie mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist am 20.07.2023 parallel mit "Oppenheimer" in den deutschen Kinos gestartet und war von Anfang an erfolgreicher als Christopher Nolans Atombomben-Drama. Doch selbst "Oppenheimer" hat mit inzwischen rund 800 Millionen Dollar den dritten Platz der Kinocharts 2023 erreicht und ist der erfolgreichste Nolan-Film seit "The Dark Knight" Rises, der 2012 über 1 Milliarde Dollar einspielte.

Warner veröffentlicht "Barbie" laut den aktuellen Planungen am 26.10.2023 auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Zumindest die Ultra HD Blu-ray dürfte mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. "Barbie" erscheint auch als limitiertes Steelbook auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

