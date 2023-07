News

"Star Trek" 4K Ultra HD Blu-rays erscheinen als "Limited Movie Collections"

Paramount veröffentlicht die "Star Trek"-Kinofilme in zwei neuen "Limited Movie Collections"-Boxsets auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die bereits im Verlauf des letzten Jahres einzeln auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichten Filme werden im September noch einmal als limitierte Sets veröffentlicht, die die Kino-Abenteuer der unterschiedlichen "Raumschiff Enterprise"-Crews unter den Titeln "Star Trek: The Original Motion Picture" und "Star Trek: The Next Generation" zusammenfassen. Die Ausstattung dürfte sich nicht von den bereits erhältlichen Ultra HD Blu-rays unterscheiden. Der Verkaufsstart ist für den 07.09.2023 geplant.

Nicht dabei sind die drei neuesten "Star Trek"-Kinofilme aus der "Kelvin"-Zeitlinie, die bereits als "3 Movie Collection" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurden.

bereits erhältlich:

