News

Paramount+ zeigt letzten William Friedkin-Film "The Caine Mutiny Court Martial"

Paramount+ zeigt "The Caine Mutiny Court Martial" als Premiere für seine Abonnenten. Der letzte Film des "Exorzist"-Regisseurs William Friedkin wurde noch kurz vor dessen Tod am 07.08.2023 fertiggestellt. Das Justiz-Drama mit Kiefer Sutherland und Jason Clarke handelt von einer Meuterei auf einem US Navy-Schiff und basiert auf dem Roman "The Caine Mutiny" von Herman Wouk, die bereits 1954 ohne die Beteilung des Autors mit Humphrey Bogart verfilmt wurde. Für William Friedkins Adaption wurde die Handlung modernisiert und vom zweiten Weltkrieg in den Persischen Golf verlegt.

Infos zu einem Kinostart von "The Caine Mutiny Court Martial" gibt es bislang noch nicht.

www.paramountplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.