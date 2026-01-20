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Audio Reference auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2026

Bildquelle: Audio Reference

Am 31. Januar und 01. Februar 2026 finden im Hotel Le Méridien in Hamburg erneut die Norddeutschen HiFi-Tage statt. Audio Reference ist mit mehreren aufwändig zusammengestellten Vorführungen vertreten und zeigt zwei anspruchsvolle Stereo-Setups und ein High-End-Heimkino.

Zu den Messe-Highlights zählen, unter anderem, die neuen VTL Mono-Endstufen, die in Hamburg erstmals öffentlich vorgeführt werden. Außerdem wird es die Wilson Audio Alexx V und einen SME-Plattenspieler samt Verkabelung von Nordost zu sehen und zu hören geben. Ein weiterer Stereo-Aufbau kombiniert die Wilson Audio Sabrina V mit Elektronik von Dan D'Agostino und dCS.

Im Heimkino stehen exklusive Lautsprecher der A-Serie von Perlisten, außerdem Velodyne Acoustics Subwoofer und der hochwertige Magnetar UDP900 MKII Universal-Player im Fokus. Auch hier kommen Nordost Kabel zum Einsatz, außerdem die handgefertigten Racks von Bassocontinuo.

Die Messe ist am Samstag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Audio Reference präsentiert im großzügigen Raum "Level 6".

Wer sich vorab einen Platz für die Vorführungen sichern möchte, kann dies hier direkt erledigen:

Adresse der Messe:

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Le Méridien Hamburg

An der Alster 10

20099 Hamburg

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