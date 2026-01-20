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Fidelity Days 2026: Hausmesse mit über 30 Marken, Hörsessions und Live-Musik in Rellingen

Bildquelle: Fidelity

Vom 06. bis zum 08. Februar 2026 lädt der renommierte Händler Fidelity zur Hausmesse rund um HiFi & Heimkino in die Adlerstraße 76 in Rellingen ein. Interessierte Besucher erwarten vor Ort über 30 Marken (alle Hersteller im Bild unten), zahlreiche Hörsessions, Workshops und Live-Musik. Zudem natürlich viele Möglichkeiten, die hochwertigen Audiokomponenten in Ruhe auszuprobieren. Von der Einstiegsklasse bis hinauf zur 200.000 Euro-High-End-Anlage ist alles dabei! Wer über eine Neuanschaffung nachdenkt, kann darüber hinaus an den Messetagen von besonderen Angeboten profitieren.

Auch für Verpflegung ist bestens gesorgt: Ein Foodtruck mit leckeren australischen Burgern steht vor der Tür, außerdem gibt es einen Kaffeewagen und originale Nürnberger Bratwürste vom Grill. Für die Bratwürste ist niemand anderer als Robert Suchy von Clearaudio höchstpersönlich zuständig.

Da die Kapazitäten vor Ort begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung Voraussetzung zum Besuch der Fidelity Days 2026. Die Möglichkeit zur Anmeldung sowie alle weiteren Informationen, inklusive Park- und Übernachtungsmöglichkeiten, findet man hier:

Wann & Wo?

Freitag, 06.02.2025 / 12:00 Uhr - 20:00 Uhr

Samstag, 07.02.2025 / 10:00 Uhr - 19:00 Uhr

Sonntag, 08.02.2025 / 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Adresse:

Fidelity Acker & Buck oHG

Adlerstraße 79

25462 Rellingen

Marken vor Ort

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Bildquelle: Fidelity

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