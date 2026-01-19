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VTL stellt Lohengrin Monoblock vor

Bildquelle: VTL

Mit dem Lohengrin Monoblock erweitert VTL sein High-End-Portfolio um einen neuen Röhren-Leistungsverstärker. Das in rund fünf Jahren entwickelte Modell soll neue Maßstäbe bei Musikalität, Klangrealismus und Dynamik setzen. Dass der Lohengrin erneut in einzigartigem Design erscheint, ist ebenfalls charakteristisches Merkmal. Aufbauend auf VTLs Reference-Technologien wie Auto-Bias, Fehlererkennung und präzise geregelter Stromversorgung zielt der Lohengrin auf besonders hohe Kontrolle, feine Mikrodynamik und realistische Raumabbildung ab. Außergewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit werden hier mit Finesse und Agilität kombiniert. Der Lohengrin-Verstärker verfügt über eine Konfiguration mit acht Röhren und liefert 400 Watt Ausgangsleistung.

Der VTL Lohengrin ist ab März 2026 im Fachhandel zur UVP von 125.000 Euro pro Paar erhältlich.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Vollständig symmetrische Differenzeingangs- und Treiberstufen für erhöhten Signalhub, Bandbreite und Stabilität.

Vollständig symmetrische Differenzschaltung – Single-Ended-Signal erzeugt symmetrisches Signal am Ausgang.

Keine globale negative Rückkopplung.

Kürzere, schnellere Rückkopplungsschleife für bessere Klangsteuerung ohne Phasenverschiebung.

Einfache Handhabung von Lautsprecherlasten für höhere Signalstabilität.

Der Verstärker ist bedingungslos stabil, ohne dass ein Kondensatorausgleich erforderlich ist.

Niederohmige Ausgangsstufe für hervorragende Lautsprechersteuerung.

Deutlich verbesserte Interleaving- und Kopplungseigenschaften des symmetrischen, von VTL entwickelten Referenzausgangstransformators für eine größere Bandbreite ohne Klingeln.

Vom Benutzer einstellbare DF-Rückkopplungssteuerung zur Variation der Ausgangsimpedanz und des Dämpfungsfaktors für eine optimale Anpassung an die Lautsprecherlast.

Präzisionsgeregelte Anoden- und Schirmstromversorgung.

Software-Mikroprozessorsteuerung: Umschaltbar zwischen Tetrode und Triode; Automatische Vorspannung, Fehlererkennung; Stromstoßbegrenzung; Standby-Stummschaltfunktion; mit reduziertem Röhrenstrom für längere Lebensdauer der Röhren; bidirektionale RS-232-Steuerung

400 Watt pro Kanal im Tetrodenmodus; 200 Watt pro Kanal im Triodenmodus

Verwendet acht 6550- oder KT-88-Röhren pro Monoblock

Einstellbare, präzisionsgeregelte Versorgungen für stabile Arbeitspunkte der Ausgangsröhren; diskret geregelte Eingangs- und Treiberversorgung für höhere Signalauflösung und Klangtreue

Einstellbare, präzisionsgeregelte Vorspannungsversorgung für höhere Signalauflösung und Rauschunterdrückung sowie verbesserte Isolierung gegenüber Schwankungen der Netzspannung; der Arbeitspunkt der Ausgangsröhren ändert sich bei normalen Wechselstromschwankungen nicht

Mikroprozessorgesteuertes automatisches Vorspannungssystem und mehrere redundante Ebenen umfassender Fehlererkennung zum Schutz des Verstärkers vor Ausfällen der Ausgangsröhren.

Nur hochwertige Mundorf-Silberölkondensatoren im Signalweg

Film-Bypass der Netzkondensatoren für höhere HF-Auflösung

Frontplatte aus stranggepresstem Aluminium mit luxuriösem, neuem Look und Sichtfenster für die Röhren. Optional in Schwarz oder Silber erhältlich

stabile Konstruktion und verbesserte Belüftung für niedrigere Betriebstemperaturen

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