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Sony gliedert TV & Home Entertainment-Geschäft in TCL Joint Venture aus

Sony und TCL beabsichtigen die Gründung eines Joint Ventures zur Übernahme von Sonys Home-Entertainment-Geschäft. TCL soll 51 % und Sony 49 % der Anteile halten. Das gemeinsame Unternehmen soll weltweit den gesamten Prozess von der Produktentwicklung und dem Design über die Fertigung, den Vertrieb und die Logistik bis hin zum Kundenservice für Produkte wie Fernseher und Heimkinoanlagen abdecken. Die Produkte des neuen Unternehmens wie Fernseher und Heimkinoanlagen sollen unter den Markennamen "Sony" und "BRAVIA" angeboten werden.

Die Unterzeichnung der Verträge wird für Ende März 2026 und die Aufnahme des Geschäftsbetriebs im April 2027 angestrebt. Wie genau die Aufgabenverteilung zwischen Sony und TCL aussehen wird, bleibt noch etwas vage. Die beiden Firmen erklärten dazu:

"Das neue Unternehmen plant, sein Geschäft durch die Nutzung der über Jahre entwickelten hochwertigen Bild- und Audiotechnologie, des Markenwerts und der operativen Expertise von Sony, einschließlich des Lieferkettenmanagements, auszubauen. Gleichzeitig sollen die fortschrittliche Displaytechnologie, die globalen Vorteile, die industrielle Präsenz, die durchgängige Kosteneffizienz und die Stärke der vertikalen Lieferkette von TCL genutzt werden".

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