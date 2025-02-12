News

"Babygirl" mit Nicole Kidman erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Constantin Film veröffentlicht "Babygirl" auf Blu-ray Disc. Der Erotik-Thriller mit Nicole Kidman, Harris Dickinson und Antonio Banderas läuft seit dem 30.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühsommer fürs Heimkino.

Update: Laut den jetzt von Constantin Film veröffentlichten Details wird "Babygirl" mit deutschem DTS HD 7.1- und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant.

Babygirl [Blu-ray]

Bildformat: 2.00:1

Tonformat: Deutsch DTS HD 7.1, Deutsch Dolby Digital 2.0, Englisch DTS HD 5.1

Anzeige

Untertitel: Deutsche Untertitel, Deutsche Untertitel für Hörgeschädigte

Extras:

First Look Featurette (ca. 1,2 Min.), Featurette Nicole Kidman (ca. 1,1 Min.) Interview Nicole Kidman & Halina Reijn (ca. 5,2 Min.), Pressekonferenz (ca. 19,3 Min.), Deleted Scenes (ca. 8 Min.), Audiokommentar mit der Regisseurin Halina Reijn, Trailer 1 Deutsch (ca. 1,4 Min.), Trailer 1 Englisch (ca. 1,4 Min.), Trailer 3 Deutsch (ca. 2 Min.), Trailer 3 Englisch (ca. 2 Min.)

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.