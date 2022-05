News

Apple Music präsentiert jetzt auch Live-Konzerte

Apple Music bietet zukünftig auch Live-Konzerte an. Den Anfang macht ein Konzert von Harry Styles in Long Island, New York am 20.05.2022. Das Konzert sollen Apple Music-Abonnenten in 167 Ländern hören können.

