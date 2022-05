News

BBC-Doku "Unser grüner Planet" als Langfassung auf Blu-ray Disc und als 4K-Import

Polyband veröffentlicht "Unser grüner Planet" (The Green Planet) im Juni auf Blu-ray Disc. Die BBC Doku-Serie erscheint am 27.06.2022 auf zwei Blu-ray Discs und wird mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton präsentiert. Als Bonus-Material gibt es ein Making of.

Die "Home Entertainment-Fassung" soll rund 65 Minuten länger als die TV-Fassung des ZDF sein: Das Blu-ray-Set enthält die komplette ungekürzte Serie in der original BBC-Schnittfassung inklusive der englischen Tonspur mit Sir David Attenborough und die deutscher Fassung.

Das ZDF zeigt "Unser grüner Planet" ab dem 29.05.2022 in der "Terra X"-Reihe jeweils sonntags ab 19:30 Uhr. Die deutsche Sprachfassung auf der Blu-ray Disc unterscheidet sich von der TV-Version des ZDF.

Eine Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland bislang nicht geplant. Bereits seit März gibt es eine britische Ultra HD Blu-ray-Version als Import, die auch bei Amazon.de bestellt werden kann.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.