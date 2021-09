News

Amazon Prime Video zeigt ersten Trailer zum "Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast"-Serien-Remake

Amazon Prime Video hat den ersten Teaser-Trailer für die neue "Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast"-Serie veröffentlicht, von der am 15.10.2021 die ersten vier Folgen veröffentlicht werden sollen:

Die von Sony Pictures Television produzierte Serie soll eine moderne Version des 1997 erschienenen Slasher-Films "I Know What You Did Last Summer" werden: In einer Stadt voller Geheimnisse wird eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt – genau ein Jahr nachdem sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten.

Der Film und die Serie basieren auf dem "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973.

