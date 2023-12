News

Amazon Prime Video Channels 30 Tage gratis & 99 Cent-Filme

Amazon.de bietet Prime-Mitgliedern über Weihnachten mehrere Prime Video Channels einen Monat zum kostenlosen Ausprobieren an. Zur Auswahl stehen u.a. die Channels MUBI, ARD Plus, BBC Player, Moviecult, ProSieben Fun, ARD Plus und ZDF select:

Die Abos werden nach 30 Tagen automatisch kostenpflichtig verlängert sofern keine Kündigung erfolgt.

Außerdem gibt es für kurze Zeit wieder zahlreiche Filme im Verleih für 99 Cent:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.