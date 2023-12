News

Neue "Millesimo" Heimkino-Sofas von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino Sofa-Serie Millesimo. Die Sofas im italienischen Design bieten zahlreiche Komfort-Funktionen. Alle Millesimo-Sofas sind mit USB und USB-C Anschlüssen an den Armlehnen und Mittelkonsolen ausgestattet, um mobile Geräte direkt an der Couch laden zu können.

Bei den Sofas mit Mittelkonsole stellt Sofanella verschiedene Varianten bei der Bestellung zur Auswahl:

Der erste Mittelkonsolentyp ist mit einer Holzablage ausgestattet, auf der sich Smartphones oder Tablets kabellos laden lassen und verfügt über ein elektrisch öffnendes Getränkefach, welches in der Tiefe für Tassen oder Flaschen angepasst werden kann. Konsole Nummer 2 setzt stattdessen auf zwei Getränkehalter – die sich im geschlossenen Zustand ebenfalls als Ladefläche für Mobilgeräte nutzen lassen.

Beide Mittelkonsolen verfügen über ein Fach mit Klappdeckel, um Snacks oder die Fernbedienung stets griffbereit zu halten. Zudem sorgt eine zusätzlich intergrierte Sitzheizung für warme Sitzflächen an kalten Wintertagen, die gemütliche Familienabende warmer Atmosphäre auf Knopfdruck ermöglichen.

Alle Sofanella Millesimo Heimkino-Sofas sind mit elektrisch verstellbaren Sitzen ausgestattet: Auf Knopfdruck lässt sich die Sitztiefe einstellen und die Kopflehne und Fußablage auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Beide Sitze können unabhängig voneinander verstellt werden. Die Kopflehnen sind zusätzlich im Neigungswinkel elektrisch einstellbar.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Anzeige



Die Heimkino-Sofas der Sofanella Millesimo-Serie stehen in folgenden Varianten zur Auswahl:

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.