Amazon Prime Deal Days-Angebote von Samsung
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Samsung präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 85 Zoll - 3.599,00 Euro
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 75 Zoll - 2.399,00 Euro
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 65 Zoll - 1.649,00 Euro
- Samsung OLED 4K S90D Fernseher 77 Zoll OLED - 2.499,00 Euro
- Samsung OLED 4K S90D Fernseher 65 Zoll - 1.699 Euro
- Samsung QLED 4K Q70D Fernseher 85 Zoll - 1.852,00 Euro
- Samsung OLED 4K S9AD Fernseher 65 Zoll OLED - 1.499,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q80C 75 Zoll Fernseher - 1.297,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q70D Fernseher 65 Zoll - 999,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher - 930,04 Euro
- Samsung QLED 4K Q60C 65 Zoll Fernseher - 789,98 Euro
- Samsung QLED 4K Q64D Fernseher 50 Zoll - 549,00 Euro
- Samsung Crystal UHD 4K DU7179 Fernseher 55 Zoll - 489,00 Euro
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
