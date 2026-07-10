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"Raumschiff Enterprise - Star Trek - The Original Series" erscheint als "60th Anniversary Collector's Edition" auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Star Trek - The Original Series" im September als limitierte "60th Anniversary Collector's Edition" auf Blu-ray Disc. Die "Raumschiff Enterprise"-Jubiläumsausgabe erscheint am 25.09.2026 und enthält neben allen drei Staffeln der Serie noch Sammlerkarten sowie eine "4" Tiny Vinyl"-Schallplatte mit der "Raumschiff Enterprise"-Titelmelodie.

Am 17.10.2026 erscheint außerdem "Star Trek - Der erste Kontakt" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.