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Wharfedale ELYSIAN 4R feiert Deutschland-Premiere bei HiFi Schluderbacher

Am 24. Juli 2026 präsentiert HiFi Schluderbacher in Willich erstmals in Deutschland die neue Wharfedale ELYSIAN 4R. Besucher können das neue Flaggschiff der ELYSIAN-Serie im Rahmen zweier Hörvorführungen mit unterschiedlichem Musikmaterial erleben. Begleitet wird die Veranstaltung von Krey Baumgartl, Produktmanager des deutschen Wharfedale-Vertriebs IAD GmbH, der auch für technische Erläuterungen und Fragen rund um die neue ELYSIAN-Generation zur Verfügung steht.

Das Wichtigste in Kürze

Deutschland-Premiere der Wharfedale ELYSIAN 4R

Vorführung am 24. Juli 2026 bei HiFi Schluderbacher in Willich

Zwei Hörsessions um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Begleitung durch Produktspezialist Krey Baumgartl

Gelegenheit für Hörvergleiche und technische Fachgespräche

Neue ELYSIAN 4R erstmals in Deutschland zu hören

Mit der ELYSIAN 4R erweitert Wharfedale seine High-End-Lautsprecherserie um ein neues Spitzenmodell der sogenannten "Generation R".

Zur Ausstattung des Lautsprechers gehören zwei 8,5-Zoll-Tieftöner mit beschichteten Glasfasermaxtrixmembranen, ein überarbeiteter Air Motion Transformer (AMT) für den Hochtonbereich sowie eine neu entwickelte Frequenzweiche. Ergänzt wird das Konzept durch das Slot-Loaded Profiled Port (SLPP)-Bassreflexsystem, das eine kontrollierte Basswiedergabe unterstützen soll.

​Expertise aus erster Hand

Krey Baumgartl, Produktspezialist des deutschen Wharfedale-Vertriebs (IAD GmbH), wird das Event persönlich begleiten. Er wird den Besuchern Einblicke in die technische Entwicklung der Generation R geben, die Besonderheiten des innovativen Slot-Loaded Profiled Port-Systems (SLPP) erklären und steht natürlich auch fürs Fachsimpeln zur Verfügung.

​„Die ELYSIAN 4R ist nicht einfach nur der größte Lautsprecher der Serie, sie ist ein echtes Statement. Wir freuen uns sehr, dieses Klangwunder gemeinsam mit dem Team von Hifi Schluderbacher im Hörstudio in feinster Elektronik-Begleitung zum Leben zu erwecken“ so Produktmanager Krey Baumgartl

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Veranstaltungsdetails

Veranstaltung: Deutschland-Premiere der Wharfedale ELYSIAN 4R

Datum: Freitag, 24. Juli 2026

Uhrzeit: 13:00 bis 18:00 Uhr

Hörvorführungen: 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Ort: HiFi Schluderbacher, Schmelzerstraße 26, 47877 Willich

Gast: Krey Baumgartl (IAD GmbH)

https://www.hifi-schluderbacher.de

Alle Infos zur neuen Wharfedale ELYSIAN R Serie