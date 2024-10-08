News
Amazon Prime Deal Days-Angebote von Yamaha
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Yamaha präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Yamaha - True X BAR 50A Soundbar mit Dolby Atmos, kabellosem Subwoofer - 548,40 Euro
- Yamaha HS4 Studiomonitore – Paar, Aktivlautsprecher, 2-Wege - 227,05 Euro
- Yamaha ZG01 Game-Streaming Audiomixer – Hochauflösende USB-Audioaufnahme und -wiedergabe – Für Windows, Mac, iOS und Android – 149,99 Euro
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
