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FiiO präsentiert erstes Gaming-Headset mit Dual-Treiber und virtuellem 7.1-Surround-Sound

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Bildquelle: FiiO

Mit dem FG3 bringt FiiO erstmals ein eigenes Gaming-Headset auf den Markt. Das Over-Ear-Modell kombiniert HiFi-Technik aus dem Audiobereich mit Gaming-Funktionen wie virtuellem 7.1-Surround-Sound, DSP-Signalverarbeitung und plattformübergreifender Kompatibilität. Der Hersteller positioniert das Headset trotz umfangreicher Ausstattung im preisgünstigen Segment.

Das Wichtigste in Kürze

Erstes Gaming-Headset von FiiO

Koaxiales Dual-Treiber-System mit 50- und 16-mm-Treiber

Virtueller 7.1-Surround-Sound mit zwei Klangmodi

Browserbasierter 10-Band-Equalizer ohne Softwareinstallation

Abnehmbares Mikrofon mit ENC-Geräuschunterdrückung

Kompatibel mit PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 sowie Smartphones

UVP: 69,99 Euro

HiFi-Technik für Gaming

Im Inneren des FiiO FG3 arbeitet ein koaxiales Dual-Treiber-System mit einem 50-mm-Tieftöner und einem zusätzlichen 16-mm-Hochtontreiber. Durch diese Konstruktion sollen Schallwellen von einem gemeinsamen Ursprung abgestrahlt werden, wodurch sich laut Hersteller eine präzisere räumliche Ortung und eine größere Klangbühne ergeben.

Eine elektronische Frequenzweiche verteilt die Signalanteile auf beide Treiber. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 10 Hz bis 40 kHz.

DSP, DAC und integrierter Kopfhörerverstärker

Für die Signalverarbeitung nutzt FiiO einen integrierten Dual-Core-DSP. Zusätzlich kommen ein DAC mit Unterstützung für 192 kHz / 24 Bit sowie ein integrierter Kopfhörerverstärker mit bis zu 80 mW Ausgangsleistungzum Einsatz.

Dadurch soll sowohl die Wiedergabe feiner Umgebungsgeräusche als auch die Darstellung größerer Spieleffekte profitieren.

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Virtueller 7.1-Surround-Sound

Für ein immersiveres Spielerlebnis unterstützt das FG3 virtuellen 7.1-Surround-Sound. Nutzer können zwischen den Klangprofilen Cinema und Action wählen, die eine räumlichere Klangdarstellung ermöglichen sollen.

Mikrofon mit ENC und anpassbarem Monitoring

Das abnehmbare Mikrofon arbeitet mit einer Environmental Noise Cancellation (ENC), um Hintergrundgeräusche wie Tastatur- oder Mausgeräusche während der Sprachkommunikation zu reduzieren.

Zusätzlich unterstützt das Headset Hardware-Sidetone. Dadurch können Nutzer ihre eigene Stimme mit geringer Verzögerung hören und den Pegel individuell anpassen.

Browserbasierter Equalizer ohne Software

Anstelle einer klassischen Windows-Software setzt FiiO auf die browserbasierte Plattform FiiO Control WEB. Darüber lassen sich unter anderem:

10-Band-Equalizer konfigurieren

eigene Klangprofile speichern

verschiedene Hörmodi verwalten

Sidetone-Einstellungen anpassen

Eine Installation zusätzlicher Software ist hierfür nicht erforderlich.

Kompatibel mit zahlreichen Plattformen

Das FiiO FG3 unterstützt neben Windows-PCs auch zahlreiche weitere Geräte. Dank UAC-1.0- und UAC-2.0-Unterstützung kann das Headset unter anderem mit folgenden Plattformen genutzt werden:

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Windows 7, 8, 10 und 11

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

Smartphones

Laptops

Die Verbindung erfolgt über USB-C beziehungsweise USB-A.

Komfort für längere Gaming-Sessions

Für längere Spielzeiten setzt FiiO auf ein geschlossenes Over-Ear-Design mit atmungsaktiven Mesh-Ohrpolstern, Memory-Schaum sowie einem Edelstahl-Kopfbügel. Das Headset lässt sich zusammenklappen und bringt inklusive Mikrofon rund 315 Gramm auf die Waage.

Technische Daten

Kopfhörertyp: Over-Ear-Gaming-Headset

Treiber: koaxiales Dual-Treiber-System (50 mm + 16 mm)

Frequenzbereich: 10 Hz bis 40 kHz

Impedanz: 32 Ohm

Empfindlichkeit: 100 dB/mW bzw. 115 dB/V

DSP: Dual-Core-DSP

DAC: bis 192 kHz / 24 Bit

Verstärkerleistung: bis 80 mW

Virtueller Surround-Sound: 7.1

Equalizer: 10-Band

Mikrofon: abnehmbar mit ENC

Mikrofon-Monitoring: Hardware-Sidetone

Anschlüsse: USB-C und USB-A

Kabel: 1,5 m und 0,7 m

Gewicht: ca. 315 g

Farbe: Schwarz

Preis und Verfügbarkeit

Das FiiO FG3 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69,99 Euro.

FiiO FG3