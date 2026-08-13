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Neuer Trailer zum SciFi-Monster-Thriller "Hope" online

Mubi hat einen neuen Trailer für "Hope" veröffentlicht:

Der südkoreanische Alien Invasion-Thriller von Na Hong-jin (The Wailing) mit Hwang Jung-min, Zo In-Sung, Michael Fassbender und Alicia Vikander soll am 08.10.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Die Polizei ermittelt im Fall einer mysteriösen Kreatur, die das abgelegene Dorf Hope Harbor terrorisiert. Bei der Jagd auf das Wesen im nahe gelegenen Wald wird eine Gruppe Jäger selbst zur Beute. Aus den ersten Vorzeichen dieser Katastrophe erwächst bald eine Tragödie kosmischen Ausmaßes.