News

Neuer Trailer zum SciFi-Monster-Thriller "Hope" online

13.08.2026 Karsten Serck

Mubi hat einen neuen Trailer für "Hope" veröffentlicht:

Der südkoreanische Alien Invasion-Thriller von Na Hong-jin (The Wailing) mit Hwang Jung-min, Zo In-Sung, Michael Fassbender und Alicia Vikander soll am 08.10.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Die Polizei ermittelt im Fall einer mysteriösen Kreatur, die das abgelegene Dorf Hope Harbor terrorisiert. Bei der Jagd auf das Wesen im nahe gelegenen Wald wird eine Gruppe Jäger selbst zur Beute. Aus den ersten Vorzeichen dieser Katastrophe erwächst bald eine Tragödie kosmischen Ausmaßes.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Aktivlautsprecher Smartphone Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK