Amazon Prime Deal Days-Angebote von LG
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
LG präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- LG OLED83G39LA TV 210 cm (83 Zoll) OLED evo Fernseher - 3.499,00 Euro
- LG 86QNED866RE 218 cm (86 Zoll) 4K QNED MiniLED TV - 2.564,04 Euro
- LG OLED65C47LA TV 65" (165 cm) OLED evo Fernseher - 1.749,00 Euro
- LG OLED55G39LA TV 139 cm (55 Zoll) OLED evo Fernseher - 1.279,00 Euro
- LG 86NANO81T6A TV 86" (218 cm) NanoCell TV - 1.259,00 Euro
- LG QNED80 75 Zoll 4K QNED TV 75QNED80T6A - 1.199 Euro
- LG OLED55C31LA TV 139 cm (55 Zoll) OLED evo Fernseher - 1059,00 Euro
- LG OLED55B4ELA TV 139 cm (55 Zoll) OLED Fernseher - 929,00 Euro
- LG 27ART10 TV 68cm (27 Zoll) Lifestyle TV StanbyME - 859,00 Euro
- LG 55QNED866RE 140 cm (55 Zoll) 4K QNED MiniLED TV - 799,00 Euro
- LG 75UR80006LJ 190 cm (75 Zoll) UHD Fernseher - 699,00 Euro
- LG 55UR75006LK 139 cm (55 Zoll) UHD Fernseher - 399,00 Euro
- LG Electronics HU710PB CineBeam Q Laser 4K UHD Projektor - 949,00 Euro
- LG DS95QR Dolby Atmos Soundbar mit Subwoofer & MERIDIAN-Technologie 608,99 Euro
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
