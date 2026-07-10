"The Sopranos - The Complete Series" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Warner veröffentlicht "The Sopranos - The Complete Series" auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset mit allen Staffeln der HBO-Serie mit James Gandolfini, Edie Falco und Lorraine Bracco wurde bereits im Ausland für den Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt und ist auch als UK-Import ab dem 09.11.2026 bei jpc.de erhältlich. Als Bonus-Material ist neben Audio-Kommentaren und Interviews auch ein neues Featurette mit dem Serien-Macher David Chase geplant. Für Deutschland ist bislang noch kein Veröffentlichungs-Termin bekannt.
Bereits ab dem 27.07.2026 ist das Boxset der Netflix-Serie "Stranger Things" als UK-Import auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich.
- Stranger Things: The Complete Series [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Stranger Things: The Complete Series Deluxe [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Stranger Things: The Complete Series [Blu-ray] bei jpc.de
- Stranger Things: The Complete Series Deluxe [Blu-ray] bei jpc.de