News

"The Sopranos - The Complete Series" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

10.07.2026 Karsten Serck

The Sopranos Complete Series 4K Ultra HD Blu ray

Warner veröffentlicht "The Sopranos - The Complete Series" auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset mit allen Staffeln der HBO-Serie mit James Gandolfini, Edie Falco und Lorraine Bracco wurde bereits im Ausland für den Herbst auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt und ist auch als UK-Import ab dem 09.11.2026 bei jpc.de erhältlich. Als Bonus-Material ist neben Audio-Kommentaren und Interviews auch ein neues Featurette mit dem Serien-Macher David Chase geplant. Für Deutschland ist bislang noch kein Veröffentlichungs-Termin bekannt.

Bereits ab dem 27.07.2026 ist das Boxset der Netflix-Serie "Stranger Things" als UK-Import auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Aktivlautsprecher Smartphone Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK