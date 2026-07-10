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Sky: WOW & Apple TV mit 50% Rabatt im Streaming-Bundle

Sky bietet WOW zusammen mit Apple TV derzeit im Bundle zum reduzierten Preis an. Das zeitlich begrenzte Bundle umfasst 12 Monate WOW Filme & Serien inklusive 12 Monate Apple TV für 9,95 € pro Monat und ist für alle Kunden verfügbar, die kein aktives Apple TV-Abo haben.

Die Buchung erfolgt über wowtv.de. Das WOW Filme & Serien Abo ist direkt nach der Buchung nutzbar. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Kunden per E-Mail einen Aktivierungslink für Apple TV. Für die Aktivierung wird ein Apple Account benötigt oder kann während des Aktivierungsprozesses erstellt werden.

Nach Ablauf der 12-monatigen Mindestlaufzeit verlängern sich sowohl das WOW Filme & Serien Abo als auch das Apple TV Abo automatisch zum jeweils gültigen Standardpreis, sofern sie nicht vorher gekündigt werden.

WOW wird über den Bereich „Mein Konto“ verwaltet und gekündigt. Die Verwaltung und Kündigung von Apple TV erfolgt über den Apple Account.

www.wowtv.de

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Bildquelle: Sky / WOW