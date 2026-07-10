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"Sayara - Revenge is Darkness" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Indeed Film veröffentlicht "Sayara - Revenge is Darkness" auf Ultra HD Blu-ray. Der Rache-Thriller von Can Evrenol (Baskin) erscheint voraussichtlich am 08.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und türkischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Behind the Scenes-Aufnahmen, Interviews, Trailer und ein "Kill Count"-Special geplant.