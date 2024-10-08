News
Amazon Prime Deal Days-Angebote von Nubert
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Auch Nubert präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days mehrere Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Nubert nuGo! ONE 234 EUR
- Nubert nuBox AS-225 249 EUR
- Nubert nuBox AS-225 max 338 EUR
- Nubert nuBox AS-425 max 565 EUR
- Nubert nuConnect ampX 565 EUR
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.