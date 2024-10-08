News
Amazon Prime Deal Days-Angebote von Apple
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Auch Apple präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days mehrere Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Apple AirPods Pro (2. Gen) (2023) 225 EUR
- Apple Watch SE 232 EUR
- Apple Watch Series 9 (GPS) 349 EUR
- Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) 485 EUR
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
