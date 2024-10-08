News
Amazon Prime Deal Days-Angebote von Denon
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Auch Denon präsentiert zu den Amazon Prime Deal Days mehrere Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
- Denon AVR-X2800HDAB AV-Receiver 532,10 EUR
- Denon AVR-S970H 7.2-Kanal AV-Receiver 439,99 EUR
- Denon DHT-S517 3.1.2 Soundbar + Subwoofer 222,49 EUR
- Denon DHT-S217 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos 131,16 EUR
- Denon DHT-S218 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos 159,99 EUR
- Denon PMA-600NE Vollverstärker 349,99 EUR
- Denon DP-300 F Vollautomatischer Plattenspieler 249,99 EUR
- Denon DP400BKEM Plattenspieler 429,99 EUR
- Denon PerL Pro Premium True Wireless-Kopfhörer 199 EUR
- Denon AH-D7200 Premium Over Ear Kopfhörer 485,99 EUR
- Denon CEOL N-12DAB Kompaktanlage 568,77 EUR
- Denon Home 350 Multiroom-Lautsprecher 360 EUR
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
