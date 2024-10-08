News
Amazon Prime Deal Days-Angebote von Panasonic & Technics
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Panasonic und Technics präsentieren zu den Amazon Prime Deal Days die folgenden Sonderangebote für Amazon Prime-Kunden:
Panasonic:
- Panasonic TX-65MZ700E, 65 Zoll 4K Ultra HD OLED Smart 2023 - 1.099,00 Euro
- Panasonic TX-75MXW834, 75 Zoll 4K Ultra HD LED Smart 2023 TV - 899,00 Euro
- Panasonic TX-50MXW834, 50 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 449,00 Euro
- Panasonic TX-43MXW834, 43 Zoll 4K Ultra HD LED Smart 2023 TV - 395,48 Euro
- Panasonic TN-65W70AEZ, W70-Serie 65 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 799,00 Euro
- Panasonic TN-55W70AEZ, W70-Serie 55 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 649,00 Euro
- Panasonic TN-43W70AEZ, W70-Serie 43 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 449,00 Euro
- Panasonic SC-HTB400EGK 2.1 Soundbar mit integriertem Subwoofer - 199,00 Euro
- Panasonic SC-HTB510EGK 2.1 Soundbar mit Subwoofer - 179,00 Euro
Technics:
- Technics Premium CD-Netzwerk-Receiver (Bluetooth, CD-Player, Streaming, Radio, USB) Schwarz, SA-C100EG-K - 749,00 Euro
- Technics EAH-AZ80E-A TWS-In-ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung - 239,99 Euro
- Technics EAH-AZ60M2EK TWS-In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling - 184,30 Euro
Die Angebote gelten nur am 8. und 9. Oktober bzw. solange der Vorrat reicht.
Anzeige
