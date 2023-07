News

"Always - The Very Best of Erasure" erscheint als Doppel-LP

Mute veröffentlicht "Always - The Very Best of Erasure" im August als neue Vinyl-Edition. Die bereits auf 2015 auf CD veröffentlichte "Greatest Hits"-Sammlung erscheint am 18.08.2023 noch einmal als Doppel-LP. Während die CD-Ausgabe auch als "Deluxe Edition" inklusive Remixen weiterhin im Handel erhältlich ist, erscheint die LP nur in der einfachen Version mit 20 Songs auf zwei "Heavyweight"-Schallplatten im Gatefold-Cover.

Tracklisting

SIDE A

Who Needs Love Like That Oh L'Amour Sometimes Victim Of Love The Circus

SIDE B

Ship Of Fools Chains Of Love A Little Respect Stop! Drama!

SIDE C

Blue Savannah Chorus Love To Hate You Take A Chance On Me Always

SIDE D

Anzeige



Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day) Breathe Elevation Love You To The Sky Hey Now (Think I Got A Feeling)

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.