"All Of Us Strangers" im Juni auf Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "All Of Us Strangers" im Juni auf Blu-ray Disc. Der Mix aus Drama und Science Fiction von Andrew Haigh mit Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy und Jamie Bell über einen Mann, der über eine Zeitschleife in das Haus seiner Kindheit zurückkehrt, erscheint am 28.06.2024 auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc wird mit englischem Original-Ton in DTS HD MA 5.1 sowie deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind die Featurettes "Die Ursprünge der Geschichte" und "Die Entstehung von Adams Welt" geplant.

