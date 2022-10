News

"10 to Midnight" mit 4K-Remaster und weitere Charles Bronson-Klassiker bald auf Blu-ray Disc

Wicked Vision veröffentlicht im November "10 to Midnight - Ein Mann wie Dynamit" mit 4K-Remaster in einer günstigeren Version auf Blu-ray Disc. Bislang war der Action-Film mit Charles Bronson nur als Mediabook im Handel erhältlich.

Von Pidax erscheinenen außerdem in den kommenden Monaten die Charles Bronson-Filme "Der Liquidator" (The Evil That Men Do) und "Ein Mann geht über Leichen" (L'assassino di pietra) auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc von "Ein Mann geht über Leichen" enthält neben der Kinofassung auch den "Director's Cut".

11.11.2022

18.11.2022

27.01.2023

bereits erhältlich:

