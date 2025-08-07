TEST: Teufel Rockster Cross 2 - die 2025er Generation in neuen Farbvarianten und mit besserer Ausstattung

Pünktlich zur Sommersaison präsentiert Lautsprecher Teufel den neuen Rockster Cross 2. Das Grunddesign des Rockster Cross aus der ersten Generation bleibt erhalten, Teufel setzt aber auf neue Farbkonzepte und erweiterte Ausstattungsmerkmale. Den Rockster Cross 2 gibt es nun im klassischen Ur-Design in Schwarz mit roten Akzenten, in Light Gray sowie in Black & Green. Erhältlich ist der Rockster Cross 2 ab sofort im Onlineshop oder in einem der zahlreichen Flagshipstores von Lautsprecher Teufel für einen Kaufpreis von 299,99 EUR.

"T" wie Teufel-Konterfei auf der Front des Rockster Cross 2

Besonderes Augenmerk haben die Berliner Lautsprecherspezialisten auf die Ausstattungsliste des Rockster Cross 2 gelegt. Für die nötige Freiheit bei der Nutzung des Rockster Cross 2 sorgt der integrierte Akku. Dieser liefert ca. 38 Stunden Laufzeit bei 70 dB, gemessen nach IEC-Norm. Bei aktivierten Eco-Modus sind bis zu 46 Stunden Wiedergabezeit möglich. Der neue Rockster Cross 2 wird nun endlich über USB-C aufgeladen, ein passendes Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil allerdings nicht. Neu ist ebenfalls die Integration der Teufel Go-App, welche ein komfortables Steuern mit dem Smartdevice ermöglicht. Für eine ressourcenschonende Verbindungsoptionen sorgt Bluetooth in der Version 5.3 inkl. AAC. Weitere Optionen umfassen Google Fast Pair sowie die Teufel-spezifische Party Link-Funktion. Durch den USB-C-Anschluss kann man den Rockster Cross 2, ebenso wie auch den Rockster Go 2, als externe Soundlösung für PC oder Notebook verwenden. Auch eine Powerbank-Funktion wurde integriert, sodass man das Smartphone in dem Fall, dass dessen Akku leer ist, am Rockster Cross 2 aufladen kann.

Sauberes Finish im Detail. Die Materialübergänge präsentieren sich akkurat gestaltet

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität und den optischen Reizen des Teufel Rockster Cross 2 zu. Das Gehäuse des Bluetooth-Speakers ist dank der IPX5 Klassifizierung, bestens gegen Strahlwasser geschützt. Ein leichter Regenschauer kann dem Rockster Cross 2 daher nichts anhaben. Zudem ist der Bluetooth-Lautsprecher in einem stoßabsorbierenden Design ausgeführt und die Oberflächen präsentieren sich gummiert. Für einen komfortablen Transport von A nach B sorgen ein optional montierbarer Tragegurt sowie seitlich angebrachte Griffmulden. An der Front des Rockster Cross 2 ist ein Metallgitter angebracht, das die Lautsprechertreiber schützt. Apropos Lautsprechertreiber, der Rockster Cross 2 verfügt über ein großzügiges 2-Wege-System mit zwei Hochtönern, Subwoofer und zwei rückseitigen Passivmembranen. Die hauseigene Dynamore-Technologie sorgt für ein breites und räumliches Klangbild. Versorgt werden die Lautsprecherchassis von einem 39 Watt starken Verstärker. Das Abdeckgitter besitzt bei unserem Testsample ein grünes Farbfinish und mittig platziert, sitzt ein Teufel-Konterfei in Form eines schwarzen "T".

In diesen Ösen wird der im Lieferumfang enthalte Tragegurt befestigt

.... sowie die Griffmulden in der Detailansicht

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Frontansicht mit montierten Tragegurt

Bedienelemente und LED's auf der Oberseite

Für eine stationäre Bedienung am Device verfügt der Teufel Rockster Cross 2 über zahlreiche Bedienknöpfe, die sich auf der Oberseite befinden und auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. Der erste Button ist für das Ein- und Ausschalten des Bluetooth-Speakers zuständig. Über dem Bedienelement informieren vier LEDs über den Akkustand des Speakers. Darauf folgt ein Button fürs Bluetooth-Pairing sowie Taster für die Wiedergabesteuerung. So finden wir hier ein zentrales Bedienelement für die Lautstärkeregulierung sowie einen Play/Pause-Knopf. Der nächste Taster wird für das Aktiveren oder Deaktivieren des Outdoor-Modus genutzt. Den Abschluss der Bedienelemente, bildet das Bedienelement für die Party-Link-Funktion. Mit diesem Feature können wir z.B. zwei Rockster Cross 2 zu einem Stereo-Set koppeln oder mit bis zu 100 geeigneten Lautsprechern wie z.B. den MYND, den Rockster Go 2 sowie den Rockster Neo in Reihe schalten. Die Taster haben einen sehr guten Druckpunkt und sind gummiert.

Die komplette Rückseite des Rockster Cross 2

Wenden wir uns nun der Rückseite des Teufel Rockster Cross 2 zu. Im Mittelteil der Rückansicht nehmen wir einen Rockster Cross-Schriftzug wahr, und dahinter befinden sich die besagten Passivradiatoren. Im linken und rechten Teil lokalisieren wir die Tragegriffe für einen komfortablen Transport des Speakers. Unterhalb der Passivradiatoren untergebracht wurde die Anschlusssektion des Teufel Rockster Cross 2. Gut geschützt hinter einer gummierten Abdeckkappe befinden sich der AUX-Anschluss, an dem sich weitere Zuspieler anschließen lassen, sowie die USB-C Buchse. Mit dieser können wir den Speaker aufladen, die Soundkarten-Funktion für PC und Mac nutzen sowie unser Smartphone laden.

Anschlüsse: 3,5mm Miniklinke und USB-C

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Die gummierten Standfüsse im Detail

Auf der Unterseite des Teufel Rockster Cross 2 sind ingesamt vier Standfüsse integriert, die für die nötige Bodenhaftung sorgen. Durch die gummierte Ausführung steht der Bluetooth-Speaker beisplelsweise auf einem Sideboard bombenfest. Weiterhin besitzt der Rockster Cross 2 eine clevere Ankippfunktion, die für einen optimalen Abstrahlwinkel bei Bodenaufstellung sorgt.

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