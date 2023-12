SPECIAL: Attraktive Winterangebote bei HiFi im Hinterhof in Berlin und vorweihnachtliches Gewinnspiel

Bei HiF im Hinterhof in Berlin gibt es traditionell wieder eine Vielzahl attraktiver Winterangebote. Hinzu kommt noch ein Gewinnspiel, welches die Berliner Audio- und Video-Experten in der Adventszeit veranstalten. Bei den Preisen handelt es sich um ohne Zweifel begehrenswerte Komponenten wie die Bowers & Wilkins Panorama 3 Soundbar, den Denon AVR-S760H 8K-AV-Receiver oder die JBL Tune 560BT Kopfhörern sowie die Denon PerL Pro Premium TWS-In-Ears mit personalisiertem Sound. Im HiFi & Friends-Blog von HiFi im Hinterhof gibt es nähere Informationen zum Gewinnspiel.

Wer am Samstag bei HiFi Im Hinterhof auf der Suche nach einem passenden Geschenk für sich oder andere ist, wird sich über die verlängerten Öffnungszeiten an den Adventssamstagen (bis 18 Uhr) freuen.

Natürlich haben wir für Sie auch eine Produkte aus den Winterangeboten herausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. Wir beginnen mit dem preiswertesten und enden mit dem teuersten Device.

Winterangebot Dali iO-6: Exzellent verarbeiteter Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC. Der iO-6 ist zwar schon längere Zeit im Dali-Sortiment, er überzeugt aber nach wie vor mit seiner noblen Erscheinung und dem homogenen, detailreichen Klang. Bei HiFi Im Hinterhof kostet er ab schlanken 279 EUR (anstatt 399 EUR. Hier geht es zu unserem Test des iO-6.

Winterangebot Samsung HW-Q710GC: Tadellos verarbeitete 2023er Samsung 3.1.2 Soundbar mit kräftigem aktivem Wireless-Subwoofer und echten Top Firing-Modulen jetzt für 495 EUR anstatt für 749 EUR. Natürlich werden Dolby Atmos und DTS:X decodiert, zudem bringt die Soundbar verschiedene Klang-Modi mit und ist per App steuerbar. Hier geht es zu unserem Test der Samsung HW-Q710GC.

Winterangebot Yamaha RX-A2A: Für 879 EUR anstatt für 1.199 EUR gibt es den optisch progressiven 7-Kanal-AV-Receiver von Yamaha. Inklusive YPAO-Einmesssystem, MusicCast-Modul sowie natürlich Dolby Atmos- und DTS:X-Decodern. Für Freude beim DSP-Liebhaber sorgen derweil die hochwertigen DSP-Programme in typischer Yamaha Qualität. Zum RX-A2A gehören auch vielfältige Anschlüsse, die für einen großen Park an Zuspielern defintiv ausreichend sind. Hier geht es zu unserem Test des RX-A2A.

Winterangebot KEF LSX II: Für weihnachtsmanngerechte 1.199 EUR gibt es ein Paar der begehrten, ultrakompakten Streaming-Lautsprecher der britischen Edelschmiede, die untereinander drahtlos kommunizieren. Google Chromecast, Apple AirPlay 2, DSD/MQA-Kompatibilität und eine HDMI-Buchse sorgen zusammen mit der umfangreichen App, die auch zahlreiche Audio-Einstellungen bereithält, für größtmögliche Zufriedenheit. Und: Die Mini-Boxen klingtn wirklich groß und lassen kaum einen Wunsch unerfüllt. Wer mehr Bass möchte, findet bei HiFi im Hinterhof zudem den passenden KEF-Bassisten. Hier geht es zu unserem Test der KEF LSX II.

Winterangebot Arcam SA30: Klar gibt es die neue Arcam Radia-Serie. Aber ein Schmuckstück wie den üppigst ausstaffierten SA30 für 1.499 EUR anstatt für 2.799 EUR zu kaufen - das hat doch was. Mit bärenstarken Class G-Endstufen, Dirac Live Einmessung, umfangreichen Anschluss-Optionen inklusive HDMI-ARC, Chromecast und AirPlay 2 ist dieser "Flachmann" ein echtes Universaltalent. Unsere Empfehlung: Zugreifen, bevor er weg ist. Hier geht es zu unserem Test des Arcam SA30.

Winterangebot Panasonic TX-65MZ800E: Da freut sich das Christkind, denn den modernen 2023er Panasonic 4K OLED mit sehr komfortabel bedienbarem Google-Betriebssystem gibt es sehr reichlich reduziert, nämlich von 2.749 EUR auf Budget-freundliche 1.595 EUR. Und dafür ist der Gegenwert enorm, denn das helle Panel realisiert zusammen mit der Panasonic-typischen ausgezeichneten Bildelektronik ein helles, kontrastreiches und sauberes, zu jedem Zeitpunkt sehr angenehmes Bild. Schnell werden zudem mit der Fernbedienung gegebene Befehle umgesetzt. Hier geht es zu unserem Test des (kleineren) Panasonic TX-55MZ800E.

Winterangebot LG OLED65G39LA: Schlichweg wunderschön ist er, der edle LG und für 2.299 EUR anstatt 3.999 EUR macht er sich bestens unterm Christbaum. Der smarte 4K-TV verfügt über LGs OLED evo-Technologie und brilliert mit seinem extrem hellen Panel. Hinzu kommt das präzise Upscaling, das auf Künstliche Intelligenz setzt. Die erste Einrichtung ist einfach, zudem gibt es zahlreiche AI-Funktionen und sehr gute Bldprogramme. Hier geht es zu unserem Test des (größeren) LG OLED77G39LA.

Fazit

Richtig gute Winterangebote haben die Profis von HiFi im Hinterhof 2023 wieder zusammengestellt - und vor allem: Alles deutsche Ware vom Fachhändler, was eine beruhigende Sicherheit gibt. Wer aus Berlin kommt oder für ein ausgezeichnetes audiovisuelles Erlebnis auch gern eine gewisse Anreise in Kauf nimmt, dem können wir nur einen "Live-Besuch" in der Berliner Großbeerenstraße 65/66 empfehlen.

Anzeigen/Angebote/Aktionen

