XXL-TEST: 4K OLED-TV Panasonic TX-55MZ800E - einfache Bedienung, schickes Design

Kommen die neuen Modelle des Jahrgangs frisch auf den Markt, sind die Kaufpreise verständlicherweise noch relativ weit oben -doch bereits nach kurzer Zeit sinken die Kurse. So auch beim Panasonic TX-55MZ800E, der auf eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.999 EUR kam, mittlerweile aber für rund 1.500 EUR (Marktpreis) zu haben ist.

Für Panasonic stellt diese Modellreihe mit extrem dünnem Rahmen zusammen mit den darunter angesiedelten Geräten der MZ700E-Serie ein Novum dar. Erstmalig sezt das japanische Traditionsunternehmen auf Google TV als Betriebssystem bei einem OLED-Fernseher. Zuvor beschränkten sich die Google TV-Aktivitäten bei Panasonic auf LCD-basierte TV-Modelle.

Panasonics erste 4K OLED-Serie mit Google TV

Panasonic wirbt mit den typischen Google TV-Features wie Google Assistant für die Sprachsteuerung (eingebaute), Google Chromecast und die einfach verständliche Menüführung. Aber auch Spezialitäten, welche die Bildgüte beziehungsweise die visuelle Flexibilität betreffen, führen die Japaner auf. So die umfangreiche HDR-Kompatibilität zu Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG, oder das Soundsystem mit integriertemm Subwoofer, das Dolby Atmos-Inhalte unterstützt. Die eingebauten Verstärker liefern 20 Watt plus 12 Watt für den Subwoofer.

Wenden wir uns der umfangreichen Feature-Liste genauer zu. Hier stellen wir fest, dass HDR10+ Adaptive und Dolby Vision IQ im Gegensatz zu anderen Panasonic OLED-TVs höherer Serien nicht unterstützt wird. Dafür, so steht es bei Panasonic auf der Website, gibt es auch beim MZ800E zahlreiche Bildmodi im Video-EQ: Dynamisch, Normal, Kino, True Cinema, den Filmmaker Modus, hinzu kommen die Bildfelder Sport, Game sowie Dolby Vision. In der Praxis allerdings sieht es anders aus, zumindest bei unserm Testgerät: Wir wundern uns über die geringe Auswahl an Bildfeldern, Standard, Lebendig, Sport, Film, Spiel - das wars. Kein Filmmaker Mode, kein True Cinema Mode. ISF-Modi führt schon Panasonic nicht auf, aber Hand aufs Herz, zwingend notwendig sind diese nicht. Als Video-Processing-Engine kommt die "4K Colour Engine Pro" zum Einsatz.

Massiv gespart wurde bei der Tunereinheit - Panasonic hält Google TV-Nutzer wohl eher für passionierte Streamer als für Live TV-Fans. Kein Penta-Tuner, Panasonics Wunderwerk mit zig Empfangswegen, wartet auf seinen Einsatz, sondern nur ein gewöhnter Triple-Tuner für DVB-T2, DVB-C und DVB-S2. Natürlich ist trotzdem HbbTV sowie ein 1.000 Seiten-Videotext mit an Bord.

Verarbeitung und Fernbedienung

Dünner Rahmen

Details unten

Der MZ800E wirkt wie aus einem Guss, wir würden ihn als klassische-elegant bezeichen. Der dünne Rahmen wirkt qualitativ hochwertig und schmiegt sich präzise gefertigt um das Glossy Display, das leider bei externem Lichteinfall deutliche Reflexionen produziert. Auch der untere Bereich mit schmalen Leisten in Schwarz-Matt und Schwarz-Hochglanz erscheint uns schlüssig und nobel. Die Rückseite birgt keine Besonderheiten, aus seitlicher Perspektive präsentiert sich der MZ800E als typischer OLED, oben extrem dünn, unten mit deutlich mehr Tiefe - dort befinden sich Lautsprechersystem, Anschlusseinheiten etc.

Solider Standfuß

TV von hinten

Der Standfuß passt mit seinem gradlinigen Design ausgezeichnet zum TV, und auch die Fernbedienung verdirbt dem Panasonic nicht eine überragende Bewertung: Sie besteht zwar aus Kunststoff und ist bar jeder Metallanteile, sieht aber richtig gut aus und liegt ausgezeichnet in der Hand.

Formschöne Remote

Direkte Zugriffstasten

Das Navigationskreuz ist sehr gut erreich- und bedienbar, und direkte Zugriffstasten für Netfrlix, YouTube, Prime Video und Disney+ sind ebenfalls integriert. Alle Bedienelemente sind ausreichend groß dimensioniert und gefallen durch den guten Druckpunkt sowie die angenehme Oberfläche. Ausnahme: Das Navigationskreuz mit einer Oberfläche aus strukturiertem Hartplastik. Etwas mehr haptische Noblesse hätten wir gut gefunden - und da wir gerade beim "meckern" sind: Auch eine Beleuchtung wäre fein.

Anschlüsse

Anschlüsse

Naja. So richtig begeisternd ist diese Disziplin für einen 2.000 EUR-4K-OLED nicht. Drei HDMI-Slots sind die mindeste übliche Bestückung, und die Unterstützung wegweisender HDMI 2.1 Features ist auch keine große Stärke des MZ800E. Laut Liste werden eARC an Input 2 sowie ALLM (auf allen Eingängen) unterstützt. Heißt: Für passionierte Gamer ist der TX-55MZ800E eher ein suboptimales Gerät, aber da finden sich im Panasonic-Produktprogramm oberhalt eine Menge erstklassiger Alternativen. Zwei USB-Eingänge, Standard 2.0, sind auch nicht die Welt, hinzu kommen ein Ethernet-Anschluss, die Tuner-Anschlüsse und ein optischer Digitalausgang. Ein CI+ Modulschacht ergänzt das Angebot (Version 1.4, ECP).

