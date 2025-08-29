PREVIEW: Kopfhörerverstärker/DAC/Vorverstärker Luxsin X9 - Umfassendes Komplettpaket für 1.199 EUR

In Deutschland ist der Köpfhörerverstärker/DAC/Vorverstärker Luxsin X9 im Vertrieb bei audioNEXT und kommt auf einen Kaufpreis von 1.199 EUR.

Fürs investierte Geld vereint der Luxsin hochentwickelte Audio-Technologie und feines Design. Mit leistungsstarken 4000 mW bei 32 Ohm Ausgang, präziser R2R-Lautstärkeregelung, umfangreichem Kopfhörer-Equalizer sowie flexibler Anschlussbestückung bietet er ein stimmiges Gesamtkonzept. Nochmals zum Thema "Flexibilität" - der Luxsin ist ideal für mehr als 2.500 verschiedene Kopfhörer-Modelle vorbereitet, mit jeweils eigenen EQ-Kurven und mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten. Darauf gehen wir später ausführlich ein.

Sehr edles Finish trifft auf unverwechselbare Optik

Solider Standfuß

Kurz zur Brand, die bislang höchstens Anwendern bekannt sein dürfte, die sich oft und intensiv mit den Themen Kopfhörer und Kopfhörerverstärker befassen. Luxsin ist, genau wie Eversolo, eine Tochtergesellschaft der Zidoo-Gruppe. Die zwei Marken werden in Deutschland exklusiv durch audioNEXT in Essen vertrieben.

Als neu gegründete Marke widmet sich Luxsin dem Desktop-Audio-Sektor. Der Luxsin X9 präsentiert sich als performanter Desktop-DAC und Kopfhörerverstärker. An Bord sind AKMs Spitzen-DAC AK4499EX, und bereits kurz erwähnt wurde der Kopfhörer-EQ auf Hardware-Ebene, der den Frequenzgang des Kopfhörers automatisch optimiert, und das ist mit einer Unterstützung für über 2.500 Modelle gepaart. Mit hardwarebasierter Crossfeed-Technologie und selektierten Premium-Bauteilen versehen, soll er durch eine detailreiche sowie exakte Wiedergabe punkten können.

Anzeige im VU-Meter-Stil

Anzeige



Der vollständig symmetrisch aufgebaute Kopfhörerverstärker ermöglicht eine Ausgangsleistung von 4000mW bei 32Ω. Weiterhin verfügt der Luxsin X9 über eine große Anzahl an Eingangsoptionen, R2R Relais-Lautstärkeregelung, Bedienung über Wi-Fi, OTA-Updates sowie sogar über HDMI-ARC für flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Bedienkonzept umfasst einen scharf & klar sowie kontrastreich darstellenden 4-Zoll-1080p-Touchscreens und ermöglicht zugleich visuelles Feedback aufgrund anpassbarer VU-Meter-Stile. Ein integrierter Standby-Modus steht für Energieeffizienz, während das Display auf Wunsch deaktiviert wird.

Was ist die Basis für diese Leistungsfähigkeit?

Der Luxsin X9 besitzt ein hochwertiges Innenleben mit einer leistungsfähigen Stromversorgung und einem sorgfältigen Platinenlayout.

Innenleben

Anschlussboard

Relais der Lautstärkeregelung

Anzeige



Zentrales Element des Kopfhörerverstärkers ist ein vollständig symmetrisches Schaltungsdesign mit R2R-Lautstärkeregelung sowie einer Kanalgenauigkeit von 0,1 dB. Dies ermöglicht eine präzise Balance ohne hörbare Verzerrungen. Die äußerst niedrige Ripple-Unterdrückung von lediglich 40 nV in Kommbination mit dem sternförmigen Spannungsverteilungssystem steht für eine konsequente Trennung der digitalen Signalwege von analogen Signalwegen. Für die D/A-Wandlung verantwortlich ist der AK4499EX DAC. Mit einem überzeugenden THD+N-Wert von -120 dB beweist der Luxsin X9 seine Fähigkeit, eine außergewöhnliche Reinheit und Klarheit zu ermöglichen. Alle einzelnen Verarbeitungsschritte – begonnen bei der digitalen Signalverarbeitung, über die IV-Wandlung bis hin zur Endstufe – werden durchgängig von differenziell aufgebauten Schaltkreisen durchgeführt.

Überdies besitzt der Luxsin X9 weitere durchdachte Ausstattungsmerkmale.

Ein besonderes Detail am Luxsin X9 ist die Dynamic Negative Feedback (DNF)-Technologie. Die Kombination aus OPA1612 und TPA6120A2 garantiert extrem niedrige harmonische und intermodulative Verzerrungen. Die eingebaute Crossfeed-Funktion vermittelt ein Lautsprecher-ähnliches Hörerlebnis mit authentischer räumlicher Abbildung und reduziert Hörermüdung – ausgelegt auch für lange Sessions. Die exakt justierbare Klangbühne lässt, so versprechen es Hersteller und Vertrieb, auch eine fein abgestimmte Wahrnehmung von Tiefe und Breite zu. Die innovative Impedanz-Erkennungstechnologie misst automatisch den Widerstand des angeschlossenen Kopfhörers und passt die Ausgangsleistung entsprechend an, damit ein stets optimales Klangerlebnis realisiert werden kann. Unterstützt durch ein schnelles RTOS-Betriebssystem startet das Gerät umgehend und erlaubt durch OTA-Updates kontinuierliche Verbesserungen.

Was lässt sich genauer zu Materialqualität, Optik und dem Anschussangebot sagen?

Mitgelieferte Fernbedienung

Äußerlich punktet der Kopfhörerverstärker mit einem CNC-gefertigte Aluminiumgehäuse. Dieses sorgt nicht nur für effiziente Wärmeableitung, sondern setzt auch ästhetische Akzente durch die feine und edle, diamantgeschliffene Kantenführung. Die durchdachte Gestaltung optimiert auch die Haptik bei Touch-Bedienung. Eine mitgelieferte Fernbedienung erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und steht für eine komfortable Steuerung aus der Distanz. Auch die Bedienung per App ist möglich. Dazu später mehr.

Anzeige



Betrachten wir erst einmal die Anschlussvielfalt.

Anschlüsse für verschiedene Kopfhörerkabel vorne, sehr hochwertig ausgeführt

Rückseite gesamt

Audio-Out: XLR und Cinch, Subwoofer-Out

USB-B, HDMI-ARC, optischer und koaxialer Digitaleingang, L/R Analog-Cinch-In

Anzeige



Trigger In, Trigger Out, WiFi-Antennen, USB-C-Buchse für Updates

Die Konnektivität ist umfassend: HDMI-ARC für TV-Audio, optische plus koaxiale Eingänge, USB-B für Computer, USB-C für mobile Geräte sowie analoge Anschlüsse inklusive Subwoofer-Out bieten die richtige Anschlusslösung für praktisch jede Umgebung. Als Kopfhörerverstärker und Vorverstärker in einem liefert der Luxsin X9 einen puren, dynamischen Klang mit präziser Signalsteuerung. Damit wird er zur hochwertigen Schaltzentrale für anspruchsvolle Musikliebhaber mit hohem Anspruch an Klangqualität, Verarbeitung, Design, Anschlussvielfalt und Bedienkomfort.

Menü am Gerät

Auswahl an verfügbaren WiFi-Netzwerken

Um die App herunterzuladen, kann man direkt am Luxsin X9 denn QR-Code scannen

Menü: Quelle, Ausgang, Audio-Settiungs und WiFi-Verbindung

Quellwahl

Weitere Quellen

Ausgangseinstellungen

Umfassende Parameter gleich übers Display einstellbar, hier unter anderem Gain und die gewünschte Filtercharakteristik

Der Luxsin gibt gleich auch die passenden Empfehlungen hinsichtlich der Impedanz

Filter-Auswahl im Detail

Weitere Einstellungen zur Polarität bei XLR, den einzelnen Lautstärkeschritten, der Boot-Lautstärke und der Balance

Der HDMI Anschluss kann mit ARC oder eARC genutzt werden

Menüpunkt "General"

Deutsch steht derzeit leider nicht zur Verfügung

Checken der Impedanz des verbundenen Kopfhörers

Der Touchscreen stellt scharf, farbecht und kontrastreich dar, zudem reagiert er sehr zügig, aber nicht unangenehm übersensibel, auf Berührungen, so kommt man sehr schnell ins gewünschte Submenü und kann entsprechend die Einstellungen vornehmen.

App

Zuerst muss der Luxsin X9 direkt am Device ins WiFi-Netzwerk eingebunden werden. Anschließend, wenn der Kopfhörerverstärker mit dem WLAN-Router verbunden ist, kann die App genutzt werden.

Der Zugang der App erfolgt über WiFi

Unser Luxsin wird direkt gefunden

Hauptmenü der App

Ein- und Ausgangsmenü

Menü "Effekt". Hier kann man zum Beispiel den Stil und die Weite der Stereobühne variieren

Vielfältige Audio-Einstellmöglichkeiten

Headphone-EQ - noch ist nichts festgelegt

Riesige Auswahl an Kopfhörerherstellern

Auswahl an Dan Clark Audio-Kopfhörern

Wählbare Kurven

Wir haben als ersten Kopfhörer unseren Dan Clark Audio NOIRE ausgewählt

Dan Clark NOIRE

Das war noch nicht alles: Unter "Audio Setting" sind weitere Parameter untergebracht

Zahlreiche wählbare Filter

Headphone Gain

Boot Volume

Justagen rund um die virtuellen VU-Meter

Klang

Dan Clark Audio NOIRE X

Wir greifen als Test-Kopfhörer auf den Dan Clark Audio NOIRE X zurück.

Material: "Nothing Else Matters" (John Newton Howard, Metallica, aus "Jungle Cruise"), "Land Of Confusion", Disturbed Cover, "Ain't No Sunshine", Eva Cassidy.

Hier haben wir mit zwei verschiedenen, auf den Dan Clark Audio NOIRE abgestimmten Kurven gehört:

Auswahl an Dan Clarke Audio Kopfhörern

Dan Clarke Audio NOIRE

Harman Over Ear 2018: Sehr filigran, sehr dynamisch, sehr detailreich und für unser Empfinden sehr angenehm, aber bewusst in den Mitten zurückgenommen und im extremen Hochtonbereich. Passt sehr gut zu "Land Of Confusion", hier wirkt das Ergebnis energiegeladen und nachdrücklich. Nicht optimal bei "Ain't No Sunshine".

Flat: Betonung des Präsenztonbereichs, zwischen 2.000 und 5.000 Hz zurückgenommen, oberhalb der 5kHz nimmt die Ausprägung des Hochtonbereichs wieder zu. Bei "Land Of Confusion" etwas zu zurückhaltend. Dafür sehr fein, vokal sehr sauber und damit richtig überzeugend bei "Ain't No Sunshine",

Weitere Höreindrücke mit der "Flat" Einstellung:

Bei "Till Tomorrow" (Till Brönner und Yello) notieren wir ein sehr cleanes, sehr akkurat den Punkt treffendes Ergebnis. Die Trennung zwischen Tills geschmeidigem Trompetenspiel, den akustischen Effekten im Background und dem kräftigen, präzisen Bass gelingt überragend.

"Turandot", "Nessun Dorma", gesungen von Jonas Kaufmann: Sehr feinfühlig, feinnervig, impulstreue Betonung kleiner dynamischer Unterschiede: Der Luxsin X9 macht sich exzellent, und auch, als der Startenor seine Stimme erhebt, bleibt er solide und standhaft.

beyerdynamic DT 1990 PRO MKII

Nun wechseln wir den Kopfhörer und gehen auf den beyerdynamic DT 1990 PRO MK2 (dynamischer Kopfhörer mit offenem Prinzip), Einstellung "Flat" und "Harman Over Ear 2018". Wir haben den DT 1990 PRO gefunden, das von uns verwendete DT 1990 PRO MK2 Modell derzeit noch nicht.

Nicht nur, dass nahezu alle Modelle von beyerdynamic vorhanden sind, sogar die Ausführung der Ohrpolster kann manauswählen

Kurve "Flat" beim beyerdynamic DT 1990 PRO mit Velourpolstern

Test-Kopfhörer in der Übersicht

Flat: Aus Puccinis "Turandot", "Nessun Dorma", gesungen von Jonas Kaufmann: Der vergleichsweise günstige beyerdynamic DT 1990 PRO läuft am Luxsin X9 zu großer Form auf und bietet vor allem eine extrem gute, sehr ausgeprägte Dynamik. Der doppelt so teure NOIRE X detailliert nochmals luftiger und plastischer, aber was der beyerdynamic, der zudem mit seinem ausgezeichneten Wirkungsgrad punktet, für deutlich unter 600 EUR anbietet, ist sensationell und zeigt eindrucksvoll das Können der Heilbronner Ingenieure - und das der Macher des Luxsin X9, dieser nicht einmal übertrieben teure Kopfhörerverstärker setzt Maßstäbe mit seiner Qualität und seinen akustischen Anpassungsmöglichkeiten. Linear im Bassbereich, erzielt diese Kurve eine sehr homogene, authentische Wirkung bei der Arie aus Puccinis legendärer Oper.

Flat, "The Look Of Love", Diana Krall: Sehr souverän, sehr reich an Getails, mit sauberer, nie überbotener Wirkung in irgendeinem Teil des Frequenzspetrums: Die Flat-Kurve macht ihrem Namen Ehre, allerdings denkt man spontan, das Gebotene könnte langweilig sein - ist es aber nicht. Man "geht" den Song in Gedanken mit und erfreut sich an der praktisch nicht vorhandenen Distanz zwischen sich und den akustischen Vorgängen.

Harman Over Ear 2018: "Unversal Nation", Push: Die im Mittenbereich zurückgenommene, im Bass etwas "vorlaute" Einstellung passt sehr gut zum Trance-Anthem. Die Dynamik des beyerdynamic, der zudem auch genug Reserven für den ausgesprochen nachdrücklichen Bassbereich besitzt, ist Gold für die Gesamtdarbietung, die der Luxsin X9 dank seiner cleveren Filtertechnik und der hervorragenden Baugruppenqualität nahezu optimal vorbereitet.

Harman Over Ear 2018 versus Flat, "Silence" - Delerium, Sarah McLachlan, John Summit Remix: Natürlich entfalten beide Kurven aufgrund ihrer anderen Auslegung auch eine komplett andere akustische Wirkung. Sauber, überlegt, und immer noch mit (präzise definiertem) Punch ist die Flat-Kurve hier wirklich eine ausgezeichnete Option. Für den Vocal Trance Fan und Erlebnishörer bietet aber auch die Harman Over Ear 2018 EQ-Kurve eine reizvolle Möglichkeit, hier "lebt" man den Bass und den gesamten Rhythmus.

Erstes Fazit

Zunächst fällt einem nichts mehr ein, wenn man sich eine Weile mit dem Luxsin X9 beschäftigt hat. Ein optisch unverwechselbares, sehr hochwertig verarbeitetes Gerät mit einer untadligen Materialqualität und großer Anschlussvielfalt - gut, sowas mag man schon kennen. Schlichtweg unfassbar aber ist der Umfang der Ausstattung, deren Highlight der konfigurierbare Headphone EQ mit mehr als 2.500 eingespeicherten Kurven für eine enorme Bandbreite an Herstellern und einzelnen Typen. Hiermit setzt der Luxsin X9 Maßstäbe, und richtet sich klar an den Anwender, dem es viel Freude bereitet, sich durch die unterschiedlichen Menüpunkte zu bewegen und vieles auszuprobieren. Akustisch begeistert das Device ohne Zweifel durch Präzision, Klarheit und ein hohes Maß an Detailtreue.

Preview: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 29. August 2025