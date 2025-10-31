TEST: SIVGA ANSER - offener Over-Ear Kopfhörer mit edlen Materialien und hervorragendem Klang?

In diesem Test fokussieren wir uns auf ein schon allen preislich äußerst nteressantes Kopfhörermodell von SIGVA. Zunächst ein paar Worte zum hierzulande noch nicht flächendeckend bekannten Hersteller. Die Dongguan Sivga Electronic Technology Co., Ltd. hat ihren Sitz in Dongguan, China. Neben der Forschung, Entwicklung, Produktion sowie Kundenservice wird alles hausintern bewerkstelligt. Laut eigenen Angaben fokussiert sich SIVGA auf die Produktion hochwertiger Kopfhörer und verfügt über ein großes Fachwissen, wenn es um diesen Produktbereich geht. Das zentrale Entwicklungsteam besteht, so erwähnt man nicht ohne Stolz, aus führenden Experten der Elektronik- und Akustikbranche. Vom Rohstoffeinkauf bis zum fertigen Produkt deckt das SIVGA-Team alles ab.

Nachdem wir bereits den geschlossenen Over-Ear Kopfhörer SIVGA PENG in einem Review uns genauer angesehen haben, möchten wir uns in diesem Test mit dem Modell ANSER beschäftigen. Beim ANSER handelt es sich ebenfalls um einen Over-Ear Kopfhörer mit 38 Ohm Impedanz, in offener Ausführung. Er ist ausschließlich in der von uns getesteten Farbavariante für einen Kaufpreis von 249 EUR z.B. bei audioNEXT in dessen Onlineshop audiodomain erhältlich.

Der ANSER gibt Frequenzen zwischen 20 Hz und 20 kHz wieder und erzielt einen maximalen Schalldruck von 105 dB +- 3dB. Er wiegt ohne Kabel 342 Gramm.

Der SIVGA ANSER in der Einzelansicht

Wie wir bereits erwähnt haben, handelt es sich beim ANSER um einen offenen dynamischen Kopfhörer, der laut SIVGA, ebenfalls über edle Materialien und hochentwickelte Ingenieurskunst verfügen soll. Die Ohrmuscheln bestehen beispielsweise aus braunem afrikanischen Zebranoholz, dessen individuelle Holzmaserung durch sorgfältiges Polieren, Lackieren und natürliches Trocknen zu einer glatten, hochwertigen Oberfläche veredelt wird. Sämtliche Produktionsschritte das Gehäuses bzw. der Klangkammer betreffend übernimmt ein modernes und fünfachsiges CNC-Bearbeitungszentrum. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, welche in einem speziellen Druckgussverfahren hergestellt wird. In Verbindung mit den seitlichen Metallbügeln sowie dem Kopfbügel, der ebenfalls in Metall ausgeführt, mit synthetischem Leder bezogen und leicht gepolstert ist, entsteht in Anbetracht der Preisklasse ein hochwertiges Erscheinungsbild. Auf den beiden Ohrmuscheln befindet sich zudem noch ein edles Metallgeflecht, das dem Kenner sofort aufzeigt, dass es sich um einen offenen Kopfhörer handelt.

Die Metallbügel in der Detailansicht

Afrikanisches Zebranoholz trifft auf Metall

Um einen optimalen Tragekomfort zu gewährleisten, verfügt der SIVGA ANSER über sehr gut gepolsterte und langzeitstabile Ohrpolster, die für maximalen Komfort für längere Reisen und Hörsessions sorgen. Veredelt sind die Ohrpolster, wie bereits erwähnt, mit synthetischem Leder und Stoff. Damit sich der ANSER auch bestmöglich an die Kopfform des Nutzers anpassen lässt, verfügt er über eine Größeneinstellung mit einer 11-fachen Rasterung pro Seite. In Verbindung mit den um bis zu 180 Grad drehbaren Ohrmuscheln ist so ein ansprechender Tragekomfort garantiert.

Im Detail: Die 11-fache Rasterung am Kopfbügel

Die Innenseite des Kopfbügels, welche sich sehr gut gepolstert und mit Stoff veredelt präsentiert

Synthetisches Leder auf der Außenseite des Kopfbügels

Das ANSER ist mit 50-mm messenden Treibereinheiten ausgestattet, die mit Titan beschichtet sind. Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht, eine sehr gute Steifigkeit und eine ebensolche Elastizität aus. Die Kuppel besteht aus einem organischen Kohlefaserpolymer, das zusätzliche Vibrationen absorbiert und unterdrückt. Die Spule der Treibereinheit wird aus kupferummantelten Aluminiumdraht hergestellt, und es kommen 24,5 mm große Neodym-Magnete zum Einsatz. Der Hersteller verspricht sich von dieser Maßnahme klare und kraftvolle Bässe, wodurch sich der Kopfhörer besonders, aber nicht nur, für elektronische Musik und Pop-Genres eignet. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später gerne mehr in unserer Klangwertung.

Die Innenseite der sehr gut gepolsterten und bequemen Ohrmuscheln

Die Innenseite der Ohrmuschel in der Detailansicht

Nochmals in der Detailansicht: Das afrikanische Zebranoholz



Im Lieferumfang enthalten ist ein Transportbeutel aus Canvas

Für den Transport auf Reisen und ein Verstauen des SIVGA ANSER bei Nichtgebrauch befindet sich im Lieferumfang ein Transportbeutel, der aus dem Canvas-Material hergestellt wurde. Canvas-Stoff ist ein sehr dichter und strapazierfähiger Stoff, der traditionell aus Baumwolle oder Leinen in Leinwandbindung hergestellt wird und sich ideal für langlebige Produkte wie Taschen, Rucksäcke, Zelte und Leinwände eignet. Er zeichnet sich durch seine Reißfestigkeit, Scheuerfestigkeit und Atmungsaktivität aus und ist zudem leicht zu pflegen. Neben den Kopfhörer nimmt der Beutel auch das Zubehör auf. Apropos Zubehör, im Lieferumfang des ANSER befindet sich ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel mit 2 Meter Länge für eine stabile und saubere Signalübertragung, sowie ein Adapter. Die Kabelführung des ANSER erfolgt im Übrigen beidseitig.

Das Verbindungskabel im der Detailansicht

Die beidseitige Kabelführung im Detail

