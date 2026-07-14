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Warner: Erster Trailer zu "Digger" mit Tom Cruise online

14.07.2026 Karsten Serck
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Warner hat den ersten Trailer für "Digger" veröffentlicht:

Der neue Film von "The Revenant"-Regisseur Alejandro G. Iñárritu mit  Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg und Jesse Plemons soll am 01.10.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Der mächtigste Mann der Welt begibt sich auf eine verzweifelte Mission, um zu beweisen, dass er der Retter der Menschheit ist, bevor die von ihm ausgelöste Katastrophe alles zerstört.

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