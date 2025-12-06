SPECIAL: Volumio Primo Plus - preislich erstaunlich fairer, hochwertiger Streaming-DAC

Volumio stellt den neuen Primo Plus für 1.199 EUR vor, einen modernen Streaming-DAC, der durch praxisgerechte Ausstattung und durch hochwertigen Aufbau überzeugen möchte. Hersteller Volumio setzt auf die zahlreiche Funktionen des bisherigen Primo und optimiert die Performance mittels durchdachter Technik – und das ist das Markenzeichen von Volumio.

Gehen wir nun detailliert aufs neue Produkt ein.

Der Primo Plus ist kompakt, einfach zu installieren und daher eine stimmige Ergänzung für hochwertige Audiosysteme. Es wäre falsch, das neue Gerät nur als verbesserte Version des Primo wahrzunehmen. Der Primo Plus präsentiert sich mit komplett neuem Design, das auf zwei Jahren Forschung und Entwicklung im Bereich Streamer und DACs zurückgreifen kann. Im Vergleich zum Primo offeriert er deutlich mehr: Das Dual-Mono-DAC-Design mit zwei exzellenten ESS ES9039Q2M DAC-Chips ermöglicht eine grandiose Auflösung und so gut wie kein Übersprechen, und auch die übberarbeitete Stromversorgung sowie die OPAMPs ermöglichen eine möglichst geringe Verzerrung. Das neue Taktdesign steht für eine nahezu völlig jitterfreie Wiedergabe. Zusätzlich gibt es noch mehr digitale Eingänge zum Anschluss digitaler Quellen und das neueste VolumioOS mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen.

Michelangelo Guarise, Gründer und CEO von Volumio, der das Team von Volumio aus kreativen Köpfen, Ingenieuren, Musikliebhabern und Audiophilen leitet, sagte: „Bei Volumio stehen wir niemals still. Unser Primo war ein großer Erfolg, aber wir wollten noch einen Schritt weiter gehen. Durch die Konzentration auf Leistung und Vielseitigkeit und die allgemeine Verbesserung entstand Primo Plus. Wir freuen uns sehr darauf, dass unsere Community und ein breiteres Publikum von Musikliebhabern Primo Plus erleben können.“

Ein großes Versprechen - kann der Primo Plus diese Mission erfüllen?

Der Streaming-DAC wird von Hand zusammengesetzt

Der Aufwand, der betrieben wurde, spricht auf jeden Fall dafür. Wie alle Produkte von Volumio wird auch Primo Plus in Handarbeit im Herzen von Florenz in der Toskana zusammengebaut. Der Name „ Primo Plus“ selbst ist eine Hommage ans italienische Erbe – „Primo“ steht im Italienischen für „erster“, denn der ursprüngliche Primo war das erste Produkt, das überhaupt von Volumio zur Serienreife gebracht wurde. Und die Bedeutung von „Plus“ (italienisch für "mehr") kann man sich schon denken: Das Leistungsniveau des ursprünglichen Primo wird durch ein Mehr an Technik und Ausstattung spürbar übertroffen. Als CPU arbeitet ein Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC mit 1,5 GHz.

Aber was genau kann der Primo Plus besser? Hier folgt das "Plus" in Stichworten:

Dual-Mono-DAC - für eine nochmals präzisere D/A-Wandlung

Verbesserte Stromversorgungsstufe - für reine, stabile Stromversorgung

Bessere Op-Amps - ein weiteres Detail, das die Klanggüte zusätzlich maximiert

Reduzierter Jitter - noch weniger störende Zeitlauffehler

Niedrigeres Grundrauschen - für eine saubere Klangqualität

Höhere Taktpräzision - für ein extrem präzises Signal

Mehr digitale Eingänge - für maximale Flexibilität

Erweiterter Dynamikbereich - für beeindruckend realistische Darstellung

Einstellbare Spannungsausgangspegel

Durch den veränderten Aufbau und die modernen Bauteile konnte eine nochmals geringere Verzerrrung verwirklicht werden.

Aus den technischen Maßnahmen resultiert auch eine höhere Auflösung

Sehr hochwertiges Finish

Nun haben wir die wichtigsten technischen Merkmale des Primo Plus nochmals zusammengetragen. Der extrem präzise Dual Mono-DAC setzt auf: 2 x ESS ES9039Q2M. Bis zu PCM 768 kHz/32 Bit und DSD512 werden unterstützt. Der extrem geringe Jitter wird durch den hochpräzisen Taktgeber mit extrem geringem Phasenrauschen (90 fs) möglich. Hochwertige Operationsverstärker und Leitungsregler sind für das äußerst geringe Rauschen zuständig. Auch die Stromversorgung passt perfekt ins Konzept. eine LC-Filterung und doppelte lineare Stufe mit dedizierten Reglern stehen für analoge und digitale Pfade bereit. Hinzu kommen 8 digitale Filter für den DAC, die der Anwender für die Feinabstimmung verwenden kann. Das vollständig symmetrische Layout mit symmetrischem Stereoausgang sorgt für hervorragende Klangqualität. Praktischerweise findet sich auch ein Vorverstärkermodus zum direkten Ansteuern von Endstufen oder aktiven Lautsprechern. Als anspruchsvoll erweist sich auch die Ausgangsspannungswahl. 8 Stufen stehen für den symmetrischen Ausgang bereit: 1 Vrms – 6,30 Vrms; und ebenso 8 Stufen gibt es für den unsymmetrischen Ausgang: 0,5 Vrms – 3,15 Vrms. Umfangreich ist die Bestückung mit digitalen Eingängen. Hier die Übersicht:

Digitale Eingänge:

NETZWERK bis zu PCM 384 kHz/32 Bit

USB-C bis zu PCM 768 kHz/32 Bit und DSD512

USB-A für USB-Flash-Laufwerk und HDD/SDD

COAX bis zu PCM 192 kHz/24 Bit

OPTICAL bis zu PCM 192 kHz/24 Bit

BLUETOOTH 5.0

HDMI-Ausgang: Volumio OS-Videoausgang für externes Display

Anschlussauswahl hinten

Der Primo Plus verfügt über ein 1,3 Zoll messendes OLED-Display und besitzt zwei Drehknöpfe mit Drucktaste. Zur Verfügung steht ein 12 V Trigger-Ausgang mit 3,5 mm Klinkenstecker. Weitere Features umfassen:

Hochwertige Fernbedienung im Lieferumfang

NETZWERK: LAN bis zu 1000 M. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

VIDEOAUSGANG: Volumio OS App-Spiegelung in 4K/60 fps.

APP: Volumio für iOS und Android

MULTIROOM: Volle Multiroom-Kompatibilität

FERNBEDIENUNG: Aluminium-IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

App-Bedienung

Der Primo Plus ist in der Lage, viele Formate und auch zahlreiche Streamingdienste zu unterstützen. Jetzt folgen die Details:

Unterstützte Formate: DSD, WAV, FLAC, ALAC, AAC, Vorbis, MP3 und mehr

Unterstützte Dienste: Tidal/Tidal Connect, Qobuz/Qobuz Connect, Spotify/Spotify Connect, Roon Ready, Audirvāna, HighResAudio, TuneIn, AirPlay, DLNA/UPnP

Unser Fazit

Erstklassiger Streaming-DAC mit Premium-Technik

Mit dem Primo Plus hat Volumino einen technisch äußerst hochwertigen DAC/Vorverstärker im Angebot, der zu einem mehr als günstigen Preis offeriert wird. Somit macht er auch vielen teureren Alternativen das Leben schwer.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT/Volumino

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 06. Dezember 2025

