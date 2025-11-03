SPECIAL: Neu von Eversolo - der DAC-Z10 als Highend-DAC, Vorverstärker und Kopfhörerverstärker in einem Gehäuse

Eversolo erweitert erneut sein Sortiment, diesmal mit dem DAC-Z10 für 1.980 EUR, der in Kürze auf den Markt kommt und einen hochauflösenden Audio-DAC, Vorverstärker und Kopfhörerverstärker in einem Gehäuse vereint. Laut Hersteller wurde das Device entwickelt, um „wahren Klang wiederzuentdecken“ und setzt auf hochwertige, besonders präzise Technik, um den Signalweg zu optimieren und jedes Detail mit musikalischer Wärme gekonnt abzustimmen. Dadurch, so verspricht es Eversolo, wird eine stimmige klangliche Brücke zwischen digital und analog geschlagen.

Eversolo FIA

Der DAC-Z10 fußt auf der von Eversolo zur Serienreife gebrachten Fully Isolated Architecture (Eversolo FIA TM), die den digitalen und den analogen Bereich komplett voneinander trennt, damit Störungen auf ein Minimum herabgesetzt werden und eine hohe akustische Sauberkeit stets garantiert werden kann.

Aufbau innen

Drei Netzteile

Das interne Layout des DAC-Z10 entwickelten die Eversolo-Ingenieure mit viel Liebe zum Detail. Der DAC-Z10 verfügt über drei speziell angefertigte lineare Netzteile für den linken Kanal, den rechten Kanal und die Systemschaltung, die jeweils vollumfänglich isoliert sind, um Einstreuungen zu minimieren. Dieses aufwändige Layout ermöglicht eine außergewöhnlich klare Klangbühne mit exakter Abbildung.

Ein weiteres Kernelement des FIA™-Designs umfasst die beiden AKM-Wandlermodule des DAC-Z10. Jeder Kanal wird von einem dedizierten Paar AK4191 + AK4499-Chips verarbeitet, sodass die linken und rechten Digitalsignale vom Eingang bis zur Umwandlung komplett voneinander getrennt bleiben. Dieser Aufbau eliminiert nicht nur das Kanalübersprechen, sondern verbessert darüber hnaus den Dynamikbereich sowie die Auflösung. Zusammen mit der Velvet Sound™-Technologie von AKM steht der DAC-Z10 für einen präzisen und fein abgestimmten Klang. Auch bei hochauflösenden Quelldateien – DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit – beeindruckt er durch eine extrem geringe Verzerrung (THD+N 0,00008 %) und einen enormen Dynamikbereich (DNR 130 dB) – im Sinne maximal authentischer Klangqualität.

Aufwändiger Aufbau

Die konsequente Umsetzung der Idee der „unabhängigen linken und rechten Kanäle“ betrifft die Lautstärkeregelung. Der DAC-Z10 nutzt ein hochpräzises R2R-Widerstandsnetzwerk mit separaten R2R-Modulen für jeden Kanal. Anders als bei der herkömmlichen digitalen Lautstärkeregelung, bei der es zu Quantisierungsverlusten kommen kann, schützt das R2R-Netzwerk die Signalintegrität und Phasenausrichtung bei jedem einzelnen Schritt. Von geringen bis zu hohen Wiedergabepegeln bleibt der Klang daher rein und zugleich voll, wobei jede Bewegung des Lautstärkeknopfs zu exakten analogen Pegeländerungen führt.

Perfekt auch als Vorverstärker geeignet

Der DAC-Z10 ist zudem mit einem leistungsstarken, vollständig symmetrischen Vorverstärker ausgestattet, der analoge XLR- und RCA-Ein- und Ausgänge für den linken und rechten Kanal unterstützt sowie eine analoge Verstärkung von +10 dB bietet. Zusammen mit dem R2R-Lautstärkeregelungsnetzwerk ermöglicht der DAC-Z10 extrem geringe Verzerrungen und einen großen Dynamikbereich. Das Device ist demnach nicht nur ein DAC, sondern auch ein hochwertiger Vorverstärker, der in der Lage ist, Leistungsverstärker oder Aktivlautsprecher direkt anzusteuern.

Hochpräzises Clocksystem

Das Clocking ist eine der subtilsten und zugleich elementaren Bestandteile in jeder digitalen Audiokette. Der DAC-Z10 besitzt den Eversolo Precision Core™️, ein ultra-exakt arbeitendes Clocksystem, dessen Bestandteile ein temperaturgeregelter OCXO-Quarzoszillator, PLL-Technologie (Phase-Locked Loop) und die FPGA-Clockrekonstruktionstechnologie sind.

Der OCXO-Quarzoszillator ist temperaturgesteuert, um Umwelteinflüsse auf die Frequenz wo gering wie möglich zu halten und eine langfristige Taktstabilität zu garantieren. Zugleich ermöglicht die PLL-Technologie eine sekundäre Jitter-Unterdrückung während der Signalrekonstruktion und erzielt auf diese Weise eine Taktgenauigkeit im Femtosekundenbereich. Für höchst anspruchsvolle Anwender bedeutet dies eine genauere Phase, natürlichere Transienten sowie eine merklich optimierte Tiefe in der Abbildung der Musik.

Unterstützung für externe Masterclocks

Weiterhin unterstützt der DAC-Z10 externe hochpräzise Masterclocks mit 10 MHz und 25 MHz, wobei sowohl 50 Ω als auch 75 Ω Impedanzoptionen möglich sind. Für Benutzer mit High-End-Master-Clock-Systemen garantiert dies eine nahtlose Integration des DAC-Z10 in größere Audio-Setups. Ein solcher externer Taktgeber offeriert eine noch genauere Zeitreferenz, reduziert den System-Jitter weiter und steht für ein klareres Klangbild. Die Impedanzoptionen sorgen für eine flexible Kompatibilität, sodass sich der DAC-Z10 gleichermaßen für High-End-Heimsysteme oder professionelle Studioumgebungen eignet.

FPGA

Der Eversolo Precision Core™️ besitzt einen integrierten FPGA, der für die Taktrekonstruktion und IIS-Datenformung zuständig ist. Bevor die digitalen Signale die DAC-Chips erreichen, gleicht der FPGA ihr Timing und ihre Phase exakt an. Diese spezielle Verarbeitung garantiert eine sauberere und mühelosere Dekodierung im weiteren Verlauf. Für die hochauflösende Wiedergabe ist dieser Schritt entscheidend, denn er „reinigt” das digitale Signal und lässt nur pure Musikinformationen für die Konvertierung übrig.

Anschlussoptionen

Der DAC-Z10 beeindruckt durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten, um auch den Anforderungen von High-End-Systemen gerecht zu werden. Er besitzt einen USB-Audioeingang, zwei koaxiale Eingänge, zwei optische Eingänge, einen IIS-Eingang, einen AES/EBU-Eingang sowie einen HDMI-ARC-Eingang. Der USB-Eingang setzt auf einen Multi-Core-Audio-Prozessor, der die verlustfreie Übertragung von DSD512 Native und PCM 768 kHz/32 Bit unterstützt. Der IIS-Eingang offeriert acht anpassbare Modi, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Quellen verschiedener Marken sicherzustellen. Sämtliche Eingänge nutzen eine elektrische Isolierung, um Erdschleifenstörungen vollständig zu eliminieren und jedes Signal in bestmöglich sauberer Form zu liefern.

Mit Kopfhörerverstärker

Der DAC-Z10 ist des weiteren mit einem spezielles Kopfhörerverstärkermodul mit einem 6,35-mm-Ausgang versehen worden, das automatisch die Impedanz des Kopfhörers erkennt und die Verstärkung entsprechend anpasst. Im High-Gain-Modus liefert er bis zu 1 W (16 Ω) sowie 1 W (32 Ω) und kann damit ohne Schwierigkeiten auch hochohmige oder planare Kopfhörer ansteuern.

Für Heimsysteme unterstützt der DAC-Z10 darüber hinaus auch HDMI ARC und eARC, sodass er direkt an den Smart-TV angeschlossen werden kann. Zudem unterstützt das integrierte Qualcomm QCC5125 Bluetooth-Modul hochauflösendes drahtloses Streaming und liefert eine hochwertige Wiedergabe von mobilen Quellen.

VU-Meter-Darstellung

Der DAC-Z10 verfügt über einen 8,8-Zoll-IPS-Touchscreen inklusive elektromagnetischer Abschirmung. Die Benutzeroberfläche ist frei von komplexen Menüs und überzeugt durch eine intuitive Bedienung. Mehrere VU-Meter und dynamische Spektrumanzeigen sind integriert, sodass der Anwender nach Belieben zwischen Vintage- und modernen Stilen wählen kann. Auch bietet der DAC-Z10 anpassbare Knopffarben – das ist echte Liebe zum Detail.

App-Bedienung

Der DAC-Z10 unterstützt die Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet mit der Eversolo Control App. Mit dieser kann die Lautstärke eingestellt, Eingänge umschalten und alle Geräteeinstellungen vorgenommen werden.

Fazit

Das ist wieder typisch Eversolo - für unter 2.000 EUR wird hier ein sauber abgestimmter Technik-Cocktail aufgeboten, und das Ganze wird kombiniert mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten und einer edlen Optik. Hinzu kommt das durchdachte Bedienkonzept inklusive kompletter Steuerung über die App.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT/Eversolo

Datum: 03. November 2025