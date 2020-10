News

"Zurück in die Zukunft III"-Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray online

Universal bietet nach den 4K-Previews von "Zurück in die Zukunft" und "Zurück in die Zukunft II" jetzt auch eine Vorschau für "Zurück in die Zukunft III" in 4K-Auflösung an. Die gesamte Eröffnungssequenz ist wieder rund 10 Minuten lang:

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie wird am 22.10.2020 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Neben den drei Zeitreise-Filmen mit Michael J. Fox enthält das Box-Set auch noch eine Bonus-Disc mit neuem Bonus-Material.

Universal veröffentlicht "Zurück in die Zukunft" als limitierte Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Collection sowie in drei verschiedenen remasterten Blu-ray Disc-Editionen mit einer roten Weste. Der erste Teil erscheint im November auch einzeln als limitiertes Ultra HD Blu-ra-Steelbook.

alternativ:

Limitierte 4K Ultra HD Steelbook Collection

3 Steelbooks jeweils inkl. 4K UHD + remastered Blu-ray, + 1 Blu-ray Bonusdisc

Limitierte Mediabook Collection (Blu-ray)

3x remastered Blu-ray, 3x DVD + 1 Blu-ray Bonusdisc

Amazon-exklusiv: Limitierte Mediabook Collection (Blu-ray)



3x remastered Blu-ray, 3x DVD + 1 Blu-ray Bonusdisc plus rote Stepp-Weste im Marty McFly Look )

Remastered Blu-ray Box

(3x remastered Blu-ray + 1 Blu-ray Bonusdisc)

Die "Back to the Future" Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision. Ausserdem werden alle drei Teile mit englischem Dolby Atmos-Sound auf Ultra HD Blu-ray präsentiert.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.