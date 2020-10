News

"The Last Waltz" erstmals im Mediabook auf Blu-ray Disc

justbridge entertainment veröffentlicht am 23. Oktober 2020 "The Last Waltz" auf Blu-ray Disc. Der Musikfilm von Martin Scorsese über die Rock-Formation "The Band" aus dem Jahr 1976 mit Bob Dylan, Van Morrison, Muddy Waters, Joni Mitchell, Robbie Robertson, Eric Clapton, Emmilou Harris, Neil Diamond und Neil Young erscheint in Deutschland erstmals als Blu-ray in einem limitierten Mediabook mit Goldeffekt.

Das Mediabook enthält die DVD und Blu-ray sowie ein exklusives 28-seitiges Booklet mit Hintergrundinformationen von Autor Christoph N. Kellerbach. Zudem gibt es Bonusmaterial wie das Featurette: "The Band – Eine Rückschau", unveröffentlichte Szenen, eine "Jam Session on Stage", TV Spots, Trailer und Audiokommentare von Robbie Robertson und Martin Scorsese sowie von der Crew.

The Last Waltz (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

28-seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach

